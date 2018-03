Fiscal pide al Supremo que confirme condena al ex presidente de Audiencia de Las Palmas por favorecer a un 'narco'

19/01/2010 - 19:31

El fiscal ha pedido hoy al Tribunal Supremo que confirme la condena impuesta en abril del pasado año al ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín por favorecer a un narcotraficante. Al magistrado le fue impuesta la suspensión para empleo o cargo público que implica el desempeño de funciones jurisdiccionales durante un año y seis meses por un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 (EUROPA PRESS)

Durante la vista pública celebrada en el alto tribunal para deliberar sobre los recursos planteados por la defensa de Martín y del otro condenado en la causa --Wilebaldo Luis Yanes, como autor por cooperación de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios--, el representante del Ministerio Público defendió que el juez de instrucción que investigó el caso actuó "con arreglo al derecho" y no hubo "ninguna persecución" contra Martín.

Según el relato de hechos probados, Martín y Luis Yanes estaban unidos por una "intensa relación de amistad". Al mismo tiempo, Luis Yanes mantenía relaciones comerciales con Julio Bornia Bordón, a quien conoce desde el año 2001, y quien tenía un hermano --Rafael Bornia Bordón-- en prisión provisional imputado por un presunto delito de tráfico de drogas y cuya situación estaba pendiente de revisión ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Al conocer la amistad de Luis Yanes con el entonces presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Bornia le explicó la situación en la que se encontraba su hermano e intentó "una serie de maniobras tendentes a buscar un contacto directo con José Antonio Martín y poder, de esta forma, expresarle su deseo de que su hermano Rafael fuese puesto en libertad, y obtener del magistrado la información y el asesoramiento preciso en orden a la estrategia procesal que debería seguir para obtener su libertad".

De esta manera, la Sala sostuvo en su sentencia que el 5 de mayo de 2005 Luis Yanes contactó telefónicamente con Martín confirmándole una cena previamente pactada con Julio Bornia para esa misma noche en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria. La reunión tuvo lugar ese día en el domicilio de Martín, donde Bornia facilitó al magistrado determinada documentación para que la estudiara y le insistió en lo "injusto" que le parecía la situación de prisión de su hermano Rafael.

En junio de 2005 se sucedieron las conversaciones entre las tres personas. Ese mes, Luis informó a Julio Bornia de que había entregado a Martín "nueva documentación", al tiempo que le trasmitió la "necesaria tranquilidad toda vez que el magistrado estaba haciendo todo lo que podía".

"DILE QUE NO SE ENROLLE"

Cuando se acercó el momento de la vista del recurso de apelación para tratar el tema de la puesta en libertad de Rafael Bornia, previsto para el día 28 de julio de 2005 en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, el 27 de julio el magistrado llamó a Luis Yanes y le confirmó que la Sección encargada del recurso es la que él presidía y le dio "una serie de recomendaciones" para que se las trasmitiese a Julio Bornia Bordón y éste a su letrado en relación con la estrategia que debería seguir en la vista del recurso que se celebraría al siguiente día.

En concreto, según la Sala, le dijo: "Dile que no se enrolle, que explique las cosas claritas y sencillas, confianza y seguridad. Que explique la procedencia del dinero, que lo explique clarito y sencillo. Que lo explique de palabra, pero de una forma sencilla sin rollos y que diga que está dispuesto a prestar una fianza, la cantidad que se le diga". "Bueno, pero dile eso, que no se enrolle y que lo explique sencillo. Porque si no predispone a la gente en contra, que se deje de rollos, vale".

Al finalizar la conversación telefónica, continuaba la sentencia, Wilebaldo contactó con Julio Bornia a quien informó de lo asesorado por Martín. Al día siguiente, en los momentos previos a la celebración de la vista, el magistrado comentó al fiscal encargado del recurso, Javier García Cabañas, la posibilidad de que la Fiscalía, modificando su criterio, pidiese la libertad de Rafael Bornia. Sin embargo, el fiscal lo rechazó, al igual que se mostró contrario a solicitar la libertad del acusado con la prestación de una alta fianza.

SU ABOGADO PIDE LA ABSOLUCIÓN

El abogado del magistrado pidió hoy la absolución de su defendido, argumentado que la acusación se basa sólo en unas escuchas telefónicas que no estaban suficientemente motivadas y en las que no se ha podido probar que la voz que se escucha corresponda a la de Martín.

Además, el abogado sostuvo que las recomendaciones supondrían un mero "asesoramiento accidental", que en ningún caso constituyen un "asesoramiento jurídico". En este punto, recordó que el fiscal pidió el archivo en un caso semejante, el de una conversación que una abogada mantuvo con la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.

Por su parte, el fiscal defendió que las "sospechas" para ordenar la intervención de las comunicaciones de Martín estaban lo suficientemente motivadas e hizo hincapié en que la conversación en la que orientó al hermano del 'narco' se produjo el mismo día antes de que se produjera la vista en la Audiencia Provincial, en la que después el magistrado defendió la puesta en libertad del imputado.