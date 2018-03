La activista saharaui, Aminatu Haidar, sale de El Aaiún con destino a Las Palmas

23:



Te diriges a mi, al parecer "sin acritud", pero intuyo que con mucho odio; yo te contesto, no tengo inconveniente:



Aminatu Haidar tiene algunos derechos en España, es hija de españoles, eso que lo sepas.



Y como hija de españoles pues tiene tarjeta de residencia y para que te enteres la SANIDAD en España es UNIVERSAL Y GRATUITA para todos las personas que en esos momentos se encuentren en España; eso mientras no cambien la leyes.



Yo tambien nº 23 te digo las cosas sin acritud, pero con MUCHO DESPRECIO, eso no te lo tomes a mal, es que sencillamente no te aprecio, ¿como había yo de apreciar a una persona tan dura de corazón y que no tiene humanidad?.