CAI analizará "seriamente" su posibilidad de seguir sola y valorará si SIP "es una necesidad o una oportunidad"

19/01/2010 - 19:34

El nuevo director general, Luis Miguel Carrasco, afirma que no realizará reestructuraciones importantes en el equipo directivo

ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)

El nuevo director general de Caja Inmaculada (CAI), Luis Miguel Carrasco, indicó hoy que la entidad de ahorro, en primer lugar, realizará un análisis "tremendamente serio y riguroso" sobre sus posibilidades de afrontar en solitario los próximos ejercicios, "la primera opción sin duda", aunque contemplará si otras opciones son "una necesidad o una oportunidad".

En una rueda de prensa en Zaragoza, Luis Miguel Carrasco informó de que, después de su nombramiento en la jornada de ayer, retomará "la fórmula abierta en marcha" --entrar en un Sistema Institucional de Protección (SIP) con Caja Insular de Canarias y Caja Rioja-- estudiando la información de la que se dispone y reuniéndose con el resto de partes intervinientes "para analizar esa posibilidad estratégica".

"La labor del Banco de España es encomiable en estos años y éste entiende que con un determinado volumen puedes estar abierto a más riesgos que si eres más grande. Recomienda que, ante una posible situación adversa en 2010 y siguientes, analicemos posibles medidas de protección como el SIP o fusión fría", informó, al tiempo que señaló que en CAI "se realizará ese ejercicio de responsabilidad analizando esa opción", pero también se explorarán otras vías.

"Todos estaríamos tremendamente felices si pudiéramos mantener al máximo posible la identidad de la caja. Quiero transmitir tranquilidad porque intentaremos protegernos de cualquier movimiento que vaya en contra de ésto", sostuvo e indicó que "tampoco se trata de buscar la novia perfecta porque somos los que somos".

En este sentido, señaló que un SIP "no deja de ser un centro de servicios al que se le pueden transferir dos o tres tareas pero que permite mantener órganos de gestión, estrategia, obra social, marca, identidad y sede" y recordó que con Caja Insular de Canarias y Caja Rioja ya se comparten servicios "por lo que parece razonable valorar si es conveniente compartir más".

UN PROYECTO "SÓLIDO"

No obstante, añadió que CAI en este momento "no tiene ningún problema de liquidez" y que no se marca un plazo concreto para tomar una decisión al respecto. "No es bueno fijar un plazo porque también es algo que depende de factores exógenos, yo trabajaré duro para que si hay una oportunidad no se pierda, y si hay un riesgo no se materialice", sostuvo, aunque dijo no tener "la sensación" de estar gestionando una situación de crisis porque CAI está "mejor que la media". "He dormido muy bien anoche y eso es un buen indicativo", ironizó.

A este respecto, el presidente de CAI, Antonio Aznar, consideró que, a la hora de valorar las opciones de futuro, éste "debe ser un planteamiento gradual, no en dicotomía de sí o no". Por su parte, Carrasco apuntó que "la Caja hoy por hoy es solvente y cuenta con un proyecto sólido". "No considero que estemos gestionando una situación de crisis, va a haber que trabajar más que en otro entorno para pasar este año, pero no sólo CAI, el sector en general", afirmó.

En referencia a la oposición del Comité de Empresa al SIP, el nuevo director general señaló que en la tarde de ayer mantuvo una reunión de la que salió "muy satisfecho". "Estoy absolutamente seguro de que los empleados quieren lo mejor para la Caja, la reunión de ayer fue una toma de contacto en la que vi ilusión y ganas de contribuir", dijo.

Sobre los riesgos asumidos por Caja Inmaculada en pasados ejercicios con inversiones en el mercado inmobiliario, Carrasco sostuvo que todas las entidades se sintieron "casi en la obligación" de asumir un crecimiento y tomaron la decisión de acceder al mercado inmobiliario. "Es un riesgo similar al de otras entidades, hablando a posteriori puede parecer equivocado, pero eso es muy fácil de decir", indicó.

Por su parte, el presidente de CAI, Antonio Aznar, mostró su satisfacción por el nombramiento de Carrasco y estimó que "cumple todos los requisitos que uno desearía para ese puesto". "Sabíamos que elegir a un director general era una tarea difícil por la situación en la que se encuentra la Caja, pero enseguida tuvimos claro que era la persona idónea", sostuvo.

TRES VIRTUDES

El presidente de CAI, Antonio Aznar, comentó que Luis Miguel Carrasco cuenta con tres virtudes principales para su puesto: una trayectoria profesional brillante "pese a sus 37 años" unida a una fidelidad con su empresa; conoce muy bien el sistema financiero, la región aragonesa y Caja Inmaculada; y cuenta con una personalidad con rasgos como inteligencia, espíritu de sacrificio e ideas nuevas; además de "tener asumida la idea de que las cajas tienen una dimensión social que va más allá de la propia Obra Social".

Carrasco subrayó que, después de su etapa en Deloitte, el de CAI es "un proyecto absolutamente diferencial". "A efectos de negocio soy joven y con una carrera profesional intensa en Deloitte, esa experiencia multidisciplinar me va a permitir adaptarme a la caja con facilidad. Quiero transmitir tranquilidad: hay un cambio en la directiva, pero el proyecto de CAI sigue adelante", aseveró.

El nuevo director general de CAI aseguró que con su llegada no realizará "cambios bruscos" en la cúpula directiva "porque el equipo actual cuenta con excelentes profesionales comprometidos". "No considero necesario aplicar cambios bruscos, aunque si habrá ciertos ajustes --con personas de extrema confianza-- que no serán muy representativos", apostilló.

Sobre sus previsiones para el futuro próximo de las Cajas, Carrasco expresó que en este proceso de reestructuración va a haber una concentración en el número de entidades en dos fases: "Una primera en la que ya hay distintos movimientos y fusiones en marcha o prácticamente materializadas y que se va a producir en el primer semestre de 2010; y un segundo movimiento de concentración para el que se sentarán las bases en este año y que se producirá en 2011".

En este nuevo escenario, Carrasco espera que CAI continúe "tal y como la veo hoy, trabajando por su Comunidad y con ilusión en esa obra social que tiene excelente". "No me preocupa si estamos en el ranking de activos más arriba o más abajo, no es nuestro objetivo ser la caja más rentable de España. Somos un proyecto tremendamente humano y sólido, este es nuestro valor y vamos a seguir siéndolo", aseveró.

El Consejo de Administración de Caja Inmaculada, en sesión extraordinaria celebrada ayer, nombró por unanimidad a Luis Miguel Carrasco director general de la entidad. Nacido en 1972 y natural de Zaragoza, está casado y tiene dos hijas. Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Según informó CAI en un comunicado, por su actividad profesional tiene un amplio conocimiento y experiencia en el entorno de las entidades financieras y en las actividades que desarrollan. Ha liderado proyectos de auditoría, consultoría, fusiones, planes de negocio y otras operaciones mercantiles, tanto en entidades financieras como en compañías de otros sectores, incluidos grandes grupos multinacionales.

El Consejo de Administración de CAI destituyó el pasado 15 de diciembre al director general de la entidad, Tomás García Montes, y decidió valorar la fusión 'virtual', a través del formato de Sistema Institucional de Protección (SIP) con Caja Rioja y Caja Insular de Canarias.