Barreda destaca la valentía de Sauquillo para defender sus ideas y a los trabajadores en un "régimen represor"

19/01/2010 - 20:22

La galardonada con el Premio Abogados de Atocha, convencida de que "un mundo mejor es posible"

TOLEDO, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, destacó hoy la valentía de la abogada Francisca Sauquillo, Premio Internacional Abogados de Atocha, para defender sus ideas y a los trabajadores en un "régimen represor" que cada vez estaba "más obsoleto", una mujer "luchadora", que aunque no ha tenido una vida fácil, siempre ha tenido una actitud "positiva y constructiva".

Barreda hizo estas declaraciones en la Fábrica de Armas de Toledo con motivo del acto de entrega del Premio Internacional Abogados de Atocha, que este año en su VI edición, ha recaído en Francisca Sauquillo Pérez del Arco por su dedicación a la salvaguarda y fortalecimiento de los derechos y libertades que este premio representa.

El presidente castellano-manchego, que hizo un recorrido por la trayectoria profesional de Francisca Sauquillo, recordó que a pesar de que en los años 70 mucha gente se mantuvo "expectante", fueron muchos, entre ellos la premiada, "una gran defensora del pueblo", los que se enfrentaron a un "régimen represor" y cada vez "más obsoleto".

Barreda calificó a Sauquillo como una persona "luchadora", y subrayó que incluso "hoy mismo cuando ha empezado a hablar lo ha hecho de futuro", lo que a su juicio, caracteriza muy bien su carácter, una actitud siempre "positiva y constructiva", prosiguió el presidente autonómico.

Según indicó Barreda, Sauquillo nació en Madrid en el seno de una familia acomodada, lo que no le hizo tener una vida fácil. No obstante, apuntó que ésta "no ha dejado nunca de tomar partido contra la injusticia, ni de aliarse con los perjudicados". "No ha perdido jamás el coraje, la esperanza, y la sonrisa", señaló Barreda.

Recordó que la Junta creó este premio para homenajear a las mujeres y hombres que lucharon por los derechos humanos y las libertades públicas. "No queremos olvidarnos de ellos ni de quienes les acompañaron en aquel combate", aseveró Barreda, quien explicó que los derechos y libertades "son conquistas históricas debidas a personas que se comprometieron".

La premiada, que fue fuertemente ovacionada por el público asistente, agradeció a todas las autoridades y "amigos" que han querido estar presentes en el acto y al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y a su presidente "por el día que he tenido la oportunidad de estar emocionada, recordando parte de mi vida".

Según indicó, "este premio me obliga a seguir luchando por los derechos humanos", haciendo alusión a lo ocurrido en Haití, que necesita ayuda de emergencia y ayuda para construir el país. Además, dijo que "España es uno de los países más garantistas en la protección de los derechos humanos", que ha suscrito todos los convenios internacionales en este sentido.

"UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE"

"Creo que he tenido siempre una identidad política e ideológica muy marcada", apuntó Sauquillo, quien dijo hoy "estamos mejor que hace años" gracias a "muchas personas que luchan por un mundo mejor". Sauquillo, que aseguró que "ese mundo mejor es posible", reiteró que este premio le obliga a seguir luchando por ello.

El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, aprovechó por su parte la entrega del premio para reivindicar "la importancia de que no nos instalemos en ningún tipo de rutina", es decir, "seamos permanentemente inconformistas", al tiempo que indicó que Francisca Sauquillo es un "testimonio vivo" de que para conseguir y ensanchar la democracia "hay que luchar".

Comenzó su discurso con un "emotivo y compartido" recuerdo por lo que está ocurriendo en Haití, asegurando que "ha tenido que ocurrir esta catástrofe para que muchos nos acordemos de que existe un país donde se han sumado muchos terrores". "Lo verdaderamente lamentable es que existen muchas posibilidades de que pasado el tiempo, terminemos olvidándolo", agregó.

De otro lado, el presidente de la Fundación Abogados de Atocha, Alejandro Ruiz, afirmó que Francisca Sauquillo ocupa el "núcleo" de lo que significaron los abogados laboralistas en aquellos difíciles años 70. Al acto asistieron diferentes personalidades políticas, entre ellas el presidente de las Cortes, Francisco Pardo, o la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez.