Jiménez Morán y Baltar Blanco ven inviable unificar las listas a 10 días del congreso y tras la dura campaña interna

19/01/2010 - 20:38

El hijo de Baltar Pumar evita responder a los avisos de la dirección autonómica, que garantizará "como sea" la higiene democrática el 30

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)

Los dos candidatos a suceder a José Luis Baltar Pumar al frente del PP de Ourense ven inviable a diez días de que se celebre el XV congreso provincial y tras la dura campaña interna de las últimas semanas, con cruces diarios de acusaciones, unirse en una lista que integre todas las sensibilidades.

"Mantengo lo que dije desde el principio, di un paso adelante importante y me presento al cónclave para ganar, no habrá lista integradora antes del 30; después, con los resultados sobre la mesa, no cierro ninguna puerta", aseguró a Europa Press el alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, quien negó que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, le haya pedido que pacte una lista única.

Por su parte, fuentes próximas al otro candidato y actual coordinador del PP ourensano, José Manuel Baltar Blanco, admitieron que "hace tres semanas" la opción de "sumar esfuerzos" en una sola lista era "estudiable", pero concluyeron que, tras las "descalificaciones" de Jiménez Morán durante la primera fase del proceso electoral interno, ese momento "ya ha pasado".

"En un clima de cordialidad sería posible una integración, pero viendo la actitud de Jiménez pese a ser tan hijo político de Baltar Pumar como José Manuel Baltar Blanco, la gente no lo entendería", aseguraron las mismas fuentes antes de reiterar que éste "será fiel a su gente, pase lo que pase".

Con todo, en los últimos días han salido distintas voces de dentro del PP de Ourense que consideran que la beligerante campaña de los dos aspirantes a suceder a Baltar Pumar acabará provocando daños irreparables a la formación, a las puertas de las elecciones locales, que serán en 2011.

El propio portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, apuntó que sería "una buena noticia", aunque matizó que "tampoco sería malo" que los 1.212 compromisarios que votarán en el congreso elijan "en libertad" entre dos candidatos. De momento, parece que Jiménez Morán, con menos apoyos de delegados que su rival en la fase de elección, lleva bien la recogida de avales, que estudia presentar el próximo viernes. En total, necesita 244 para poder presentarse.

PETICIÓN DE AMPARO

Con respecto a la petición de amparo que registró ayer por escrito en la sede regional del PPdeG, Jiménez Morán aseguró que lo único que quiere es que, en vista de las "irregularidades" que han "empañado" el proceso hasta ahora, la dirección actúe y garantice que los delegados emitirán su voto "en secreto, sin presiones y sin 'trapalladas' (chapuzas)".

Por el momento, señaló que no ha recibido ninguna llamada de Núñez Feijóo o de su número dos en el PPdeG, Alfonso Rueda, con respecto al escrito que registró ayer. Con todo, fuentes de la dirección autonómica explicaron hoy a Europa Press que "harán todo lo necesario" para garantizar "como sea" la transparencia y la higiene democrática el próximo día 30, sin descartar "tutelar" el congreso.

Las mismas fuentes dijeron "respetar" las competencias del cómité organizador y "lo que está haciendo", pero insistieron en la necesidad de garantizar la legalidad en la cita congresual que decidirá si Jiménez Morán es el nuevo presidente del PP de Ourense o si el elegido para sustituir a Baltar Pumar es el actual coordinador provincial y su hijo, José Manuel Baltar Blanco.

AJENO A ENVITES

Frente a los continuos avisos de la dirección autonómica --que esta mañana lanzó una nueva advertencia--, Baltar Blanco repite en cada una de sus intervenciones y comunicados que, a diferencia de su rival, él "no habla mal del partido" y prefiere, a la espera de que la regional revele su estrategia al completo, no responder al envite.

Entre tanto, sus próximos se muestran confiados, al menos de cara a la galería, por los resultados obtenidos en las primarias --como interpretan la elección de los 1.212 compromisarios que participarán en el congreso--. Así, insisten en que, incluso las encuestas más pesimistas, les dan una victoria "con distancia" sobre Jiménez Morán y sostienen que su rival está "jugando a la desesperada" por lo que, conscientes de los mecanismos que legalizan los Estatutos, estarían dispuestos a tolerar algún tipo de "intervención" de la regional.

En este contexto y pese a la polémica generada por las supuestas irregularidades perpetradas por Baltar Pumar para atar el apoyo de la militancia a su hijo, éste opta por dar una sensación de normalidad y continúa con su campaña, aún sin revelar cuando hará públicos los avales definitivos.

De hecho, hoy mismo anunció que trasladará a la sociedad su proyecto político en encuentros sectoriales con colectivos sociales y empresariales, que arrancarán mañana. A su juicio, con este tipo de "propuestas positivas" marca la diferencia con el otro candidato que "sólo ha hecho valoraciones negativas".