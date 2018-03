Las JSA de Otura se atribuyen la autoría del video que compara al alcalde con Franco

19/01/2010 - 21:21

El secretario de Juventudes Socialistas de Otura (Granada), Jesús Benítez, ha negado hoy "cualquier responsabilidad del PSOE local" en la realización y difusión en Internet de un vídeo en el que se compara al alcalde, Ignacio Fernández-Sanz (PP), con el dictador Francisco Franco, revelando que la creación audiovisual fue "elaborada por Juventudes Socialistas de Otura, sin informar ni a la agrupación socialista local ni provincial".

OTURA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El responsable local de Juventudes ha señalado en un comunicado el "profundo respeto" de JSA hacia símbolos y emblemas que forman parte del Estado de Derecho y del patrimonio común de todos los españoles, como son la bandera nacional y la propia Constitución de 1978, por lo que ha aseverado que el contenido del vídeo se limita a criticar los "tintes dictatoriales" de la gestión "nefasta" del alcalde de Otura y no se desmarca de los límites de la libertad de expresión.

Con su reacción, el alcalde del PP "demuestra su intolerancia y su falta de cordura ante situaciones que él mismo genera", ha asegurado el responsable local de JSA, quien ha mostrado su "desacuerdo con el discurso del PP, totalmente fuera de lugar, arbitrario y partidista, dentro de un acto institucional como ése".

Benítez ha afirmado que el contenido del vídeo muestra imágenes reales de la intervención del alcalde durante la inauguración de una plaza, por lo que ha asegurado no entender "el delito de injurias que el regidor le imputa a JSA". "Nos preocupa que el alcalde se dedique a amenazar con interponer denuncias contra quienes no comparten sus ideas, mientras deja de lado su gestión", dijo el dirigente local de JSA, quien ha constatado que el vídeo "no manipula en ningún momento" las palabras del alcalde.

Esta iniciativa "no es más que un ejemplo de libertad de expresión, un precepto fuertemente garantizado en nuestra Constitución; Carta Magna que respetamos, valoramos y defendemos. Libertad de expresión que seguiremos defendiendo pese a los enfados de este alcalde", dijo Benítez.

Afirmó, no obstante, que será la Justicia la que determine si hay algo delictivo en este vídeo, y lamenta la "actitud permanente de judicializar la vida política" del alcalde de Otura. "El alcalde carece de un discurso creíble y utiliza una doble vara de medir, ya que, según recuerda, aún mantiene como concejal a un miembro del PP que está condenado por agredir a un militante socialista".