La Asociación de Vecinos de Cabanyal-Canyamelar lamenta que el PP no dialogue con quienes rechazan el PEPRI

19/01/2010 - 21:41

La Asociación de Vecinos de Cabanyal-Canyamelar lamentó hoy que el PP, al frente del gobierno municipal en la ciudad de Valencia, no dialogue con quienes rechazan el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de este barrio de la capital. Así, la entidad vecinal se preguntó, en un comunicado, "por qué el PP del Ayuntamiento no puede dialogar con el resto de fuerzas sociales y políticas que se oponen al PEPRI de El Cabanyal".

VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)

La asociación se pronunció de este modo después de conocer las declaraciones realizadas hoy por el primer teniente de alcalde y concejal de Grandes Proyectos en el consistorio valenciano, Alfonso Grau, que aseguró que el gobierno local seguirá con el desarrollo de este plan, aunque tenga que llevar a los tribunales todos los derribos necesarias para prolongar la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar a través de este barrio.

Grau se pronunció de este modo, en rueda de prensa, tras conocerse ayer la decisión adoptada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Valencia que estima, de manera cautelarísima, la suspensión de la ejecución de las licencias de derribo de seis inmuebles del barrio, tal como se solicitaba en un recurso presentado por el grupo municipal socialista en el consistorio.

La Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar consideró que los argumentos del primer teniente de alcalde "no resultan creíbles" cuando "dice que éste no es el momento para la negociación del planeamiento de El Cabanyal". "Ese momento no ha existido nunca" para los 'populares' "desde que están gobernando con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Valencia", señaló la entidad vecinal, que apuntó que "hubo algunos intentos de negociación durante la legislatura que tuvieron que contar con el apoyo de UV" y que "fue entonces cuando se trato de estudiar soluciones alternativas".

Igualmente, apuntó que descarta entrar "en comentar la gran cantidad de imprecisiones y errores en los que incurre Alfonso Grau en su disparatada defensa de lo que no es más que su proyecto político", según la asociación "un proyecto que tendrán que modificar si el Ministerio de Cultura, dentro de su estricto ámbito de competencias, considera que es ilegal".

Por otro lado, señaló que Grau "se comprometió hace dos años con la Asociación de Vecinos a poner en marcha una oficina de Rehabilitación en El Cabanyal", pero criticó que "a día de hoy, continuamos sin tenerla". "Ése es el interés que tiene Alfonso Grau y el resto del equipo de gobierno en poner en marcha la rehabilitación de El Cabanyal", aseguró la entidad vecinal, que señaló que tiene "la impresión de que piensan que resultaría contraproducente para los intereses que ellos defienden".

La Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar sostuvo que "la precipitación y el nerviosismo con que se trata de contestar desde el gobierno municipal a los obstáculos legales que le van saliendo en el camino y que impiden que cometa el atropello de derribar una parte muy importante de este barrio protegido, no son los mejores consejeros para actuar con la prudencia necesaria que debería guiar sus actuaciones". Indicó que estas actuaciones "dejan en medio de calle a personas de más de 90 años".