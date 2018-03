M.Ambiente.- Junta Rectora del Parque Sierra de Aracena y Picos de Aroche propone la entrada de Pérez Mercader

22/02/2010 - 15:46

La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, reunida hoy en el Cabildo Viejo de Aracena, decidió por unanimidad proponer al científico Juan Pérez Mercader que sea miembro de la misma.

HUELVA, 22 (EUROPA PRESS)

Según informó la Junta de Andalucía en una nota, los estatutos de la Junta Rectora contemplan la inclusión de hasta tres componentes de "reconocido prestigio" y el experto en física multiescalar nacido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) pero afincado en Huelva hasta los 18 años, completaría el cupo junto a Carmen Domínguez y Dolores González.

La vinculación de Juan Pérez Mercader con la provincia onubense es "estrecha". Fue investido en 1998 doctor 'honoris causa' por la Universidad de Huelva, año en el que fue presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de Doñana. Recientemente ha impulsado la candidatura del Paisaje Protegido del río Tinto como Geoparque Europeo, además de participar en las jornadas que conmemoraron en Huelva el pasado año el XX aniversario de la Ley 2/1989 de los espacios naturales protegidos andaluces.

Además, Pérez Mercader es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla, Master of Science in Mathematics and Theoretical Physics por el Trinity College of Dublín y doctor de Philosophy in Physics en el City College of Nwe York. En 2000 fundó el Centro de Astrobiología asociado con el NASA Astrobiology Institute y ha firmado más de un centenar de trabajos originales, que han sido publicados en las más prestigiosas revistas científicas internacionales.

La iniciativa de proponer su ingreso en la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche ha sido lleva a la sesión por el propio presidente del órgano, Félix Soto, que presidió la reunión junto al delegado provincial de Medio Ambiente, Juan Manuel López, y el director-conservador del Parque Natural, Antonio José López.

Por ello, Soto señaló que a Pérez Mercader "le encanta Huelva y su Sierra, como ha dejado patente en multitud de ocasiones", quien además subrayó que el científico tiene concedida la Medalla de Oro de Andalucía.

La Junta Rectora también abordó en su decimonovena sesión las acciones previstas para 2010, entre las que destacan la inversión de casi 10 millones de euros de la Agencia Andaluza del Agua, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, en el territorio del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Además, la localización de hábitats para la reintroducción del águila imperial y las aspiraciones de la Peña Arias Montano y las Lagunas de Cañaveral a ser monumentos naturales forman parte del programa de la Junta Rectora para este año.

Durante 2010 también se profundizará en la simplificación de trámites administrativos, cuyo decreto está en fase de borrador, pendiente de alegaciones. "Es importante que los afectados por normativas den su opinión racional para llegar a un texto fácil de manejar que resuelva todos los problemas en este sentido", manifestó Juan Manuel López.