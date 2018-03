PP balear dice que actuará desde la "legitimidad" de ser el más votado y para mostrar la inferioridad de PSIB y Bloc

Dice que el PP actuará desde esa "confianza" y que la "responsabilidad" de decidir sobre la situación en minoria es "de quien gobierna"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, aseguró hoy que su partido tiene acordada la estrategia para adoptar en las diferentes instituciones consistente en "actuar desde la legitimidad de ser la fuera política más votada" y en poner de manifiesto que en el Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca y en el Govern balear hay Ejecutivos "no sólo en minoría, sino en inferioridad".

En este sentido, añadió que en el Ayuntamiento de Palma se constata que su partido tiene la mayoría "no porque lo diga yo, sino porque la tiene, lo ha demostrado y porque los ciudadanos lo decidieron así" en las pasadas elecciones autonómicas.

Además, preguntado sobre la posibilidad de presentar una moción de censura en Cort, señaló que no se habla de esa cuestión, sino de que la responsabilidad de tomar decisiones "es de quien gobierna", que debe dar un "paso adelante para ver si está legitimado o no".

"La responsabilidad es suya --en referencia a PSIB y Bloc--", recalcó el 'numero uno' de los 'populares' en las islas, quien volvió a reiterar que "no se habla" de mociones de censura sino que la "confianza que los ciudadanos han depositado en la fuerza más votada, que es el PP".

Así lo puso de manifiesto hoy Bauzá a la salida del Comité Ejecutivo Nacional del PP celebrado hoy en Madrid en referencia a la actitud que tendrá su partido en el Ayuntamiento de Palma sobre la posibilidad de que la presidencia de la empresa pública Emaya recayera en el titular de Hacienda, Andreu Alcover, que finalmente no ha salido adelante y queda encima de la mesa hasta que se celebre la próxima junta general de la entidad.

LA DIRECCIÓN DETERMINA CON CONSENSO LAS DECISIONES A TOMAR

El 'número uno' del PP balear recalcó que "todas las decisiones" a adoptar en las iniciativas parlamentarias de las instituciones son "exclusiva determinación del partido", dado que no existen ninguna línea de discrepancia y "nadie va por libre". En este sentido, dijo que será ilustrar la inferioridad de la alianza del PSIB y el Bloc per Mallorca.

Además, Bauzá dijo que en el pleno del Ayuntamiento se pone de manifiesto que "la mayoría no la tiene quien la tuvo, sino que la tiene la fuerza a la que los ciudadanos se la dieron hace dos años, que en este caso es el PP", por lo que aseguró que su formación actuará desde la "normalidad y legitimidad" que se desprende de esos votos logrados en 2007.

Para el presidente del PP balear, se ha demostrado que se dio "un pacto contra natura" en oposición al PP y que esa alianza "no funciona", por lo que aseguró que "lo que no puede ser" es que, una vez roto el Pacte, los ejecutivos conformados entre el PSIB y el Bloc per Mallorca quieran seguir "aparentando tener una mayoría que realmente no tienen".

"USURPAN UN PUESTO QUE NO ES SUYO"

Respecto a la posibilidad de una moción de censura en Cort a raíz de la situación de minoría descrita, Bauzá simplemente dijo que la responsabilidad de tomar las determinaciones en un contexto de minoría parlamentaria "es de quien gobierna cuando no está legitimado".

"La responsabilidad es de ellos, no de nosotros, la responsabilidad la han de tener quienes dicen que tienen cosas --en referencia a la mayoría parlamentaria y a la estabilidad ejecutiva-- que no tienen", agregó Bauzà, quien criticó además que se quiera traspasar la misma al PP cuando, a su juicio, Aina Calvo --alcaldesa de Palma--, Francina Armengol --presidenta del Consell-- y Francesc Antich --presidente del Govern balear-- "están usurpando un puesto que no es suyo".

Por tanto, reiteró que actualmente los tres demuestran que son "ocupas" que "engañan a los ciudadanos" y que reclaman "una mayoría que no tienen". "Que no nos traspasen responsabilidades que no son nuestras", añadió a continuación para recriminar a los responsables del Govern balear, Consell y Ayuntamiento de Palma que no hayan querido comparecer para explicar la actual situación y que lo han tenido que hacer "forzados" por iniciativas de su formación.