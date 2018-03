El PP insta al Gobierno aragonés a que ejecute la segunda fase de la rehabilitación del Monasterio de Sijena

22/02/2010 - 16:13

Enlaces relacionados CHA pide al Ejecutivo autónomo que reabra el Monasterio de Sijena y que recupere las obras de arte que están en Cataluña (15/02)

El Partido Popular (PP) de Huesca solicitará al Gobierno de Aragón que ejecute la segunda fase de las obras de rehabilitación del Monasterio de Sijena y que establezca un régimen de visitas. Los populares indicaron hoy que "el olvido en el que se encuentra este monasterio pone de relieve la nefasta política patrimonial del ejecutivo autonómico".

HUESCA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huesca, Antonio Torres, reprochó que el Monasterio de Sijena, monumento nacional desde 1923 y Panteón Real de los Reyes de Aragón, lleva cinco años sin un régimen de visitas establecido y que tiene varias obras pendientes de ejecución.

Torres responsabilizó a la anterior consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Eva Almunia y a su equipo, del olvido en el que se encuentra el Monasterio y dijo que en once años no se han realizado las necesarias obras. "Eva Almunia y su equipo son los culpables de que el Monasterio de Sijena esté cerrado a las obras y de que en once años no se haya llevado a cabo una segunda fase de obras que tanta falta le hacen", apuntó el líder popular.

El Gobierno de Aragón firmó, en el año 2000, un convenio con una entidad financiera para acometer la restauración del Monasterio de Sijena, y se planteó establecer un reducido horario de visitas al público y en 2005, sus instalaciones se cerraron definitivamente y sólo se volvieron a reabrir durante la Expo 2008 de Zaragoza. Esta situación afecta al municipio y a la zona, ya que debido a la supresión del régimen de visitas al Monasterio, el número de visitantes a Villanueva de Sijena y a la casa natal de Miguel Servet, pasó de 9.000 a 2.600.

Por estos motivos, el PP presentará varias iniciativas en las Cortes de Aragón y en la Comarca de los Monegros para conseguir la reapertura del Monasterio de Sijena y que se lleven a cabo obras en la parte monumental del complejo, de ser necesario, firmando un nuevo convenio con una entidad bancaria.