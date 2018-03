Economía.-Ikea tiene interés en Pulianas aunque "el momento es delicado" y la inversión podría ir a otro centro

22/02/2010 - 17:17

Ikea Ibérica reafirmó hoy su interés por mantener el proyecto de tienda en Pulianas (Granada), aunque reconoció que "estamos en un momento delicado", ya que "cuanto más tiempo pase, más riesgo hay de que no salga", en cuyo caso, la inversión prevista para esa tienda podría ir a otro centro de la empresa.

GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, el responsable de Comunicación de Expansión de Ikea Ibérica, Rodrigo Sánchez, explicó que en el caso de la tienda de Granada "estamos supeditados a lo que decida el promotor", de forma que "Ikea es una víctima más, en una situación de se han incumplido los plazos acordados con el promotor, que tiene una serie de problemas en el proyecto", de forma que la multinacional sueca "no quiere hablar ni de fechas ni de cifras hasta que no nos entreguen la parcela".

No obstante, aseguró que la empresa especializada en decoración "sigue teniendo interés en estar en Granada, para nosotros es importante, pero no sabemos cuándo nos instalaremos, hasta que no se clarifique la situación".

"Seguimos con el mismo interés", aseveró Sánchez, quien, no obstante, advirtió de que "cuanto más tiempo pase y menos claridad exista, más riesgo hay de que no salga adelante esta tienda", de manera que si Ikea viera que este proyecto no tiene visos de salir adelante "analizaríamos otras ubicaciones y otras posibilidades".A pesar de todo, Ikea por el momento esperará a que "se clarifique qué va a pasar con Pulianas".

Sánchez quiso dejar claro, no obstante que la multinacional "no puede esperar 'sine die'", ya que "pertenecemos a un grupo internacional donde, para poder autofinanciarnos tenemos que ir inaugurando proyectos en los plazos previstos, por lo que, en el momento en que uno de esos proyectos no cumpla los plazos, se pone en riesgo el sistema de autofinanciación", por lo que, en caso de que el proyecto de Pulianas siga estancado "se corre el riesgo de que ese dinero y esa inversión se vaya a otro punto del país, pues recibimos semanalmente muchas ofertas y propuestas de municipios".

"El tiempo juega en contra y estamos en un momento delicado en el que el proyecto lleva un retraso acumulado importante", advirtió este portavoz, quien, no obstante, indicó que por el momento mantiene el interés de estar en Granada y en Pulianas".

Hace varias semanas, el alcalde de Pulianas (Granada), Rafael Gil, aseguró "en la medida de lo posible", el Ayuntamiento ejercerá como interlocutor entre la administración autonómica y la promotora del parque comercial en el que se ubicaría la multinacional sueca Ikea, al objeto de desbloquear la situación surgida al no renovar Sonae Sierra la licencia concedida por la Comisión Asesora de Comercio Interior (CACI).

Sonae Sierra, la promotora del parque comercial en el que se ubicaría la multinacional sueca Ikea, situado en Pulianas, no renovó la licencia que le concedió para la instalación el pasado 31 de enero de 2008 la CACI, órgano asesor de la Junta de Andalucía.