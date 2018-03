Padres del instituto Hispalis se concentran mañana ante Diputación por la "discriminación" al cubrir las bajas

Padres de alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Hispalis se concentrarán mañana ante la sede de la Diputación de Sevilla ante la "discriminación" que aseguran sufrir por parte de la Junta de Andalucía, sobre todo a la hora de cubrir las bajas de profesores.

La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) El Giraldillo, Alicia Rivera, explicó a Europa Press que ante tal situación mañana, a partir de las 10,00 horas, se concentrarán ante Diputación, donde registrarán "individualmente" escritos con sus reivindicaciones "para colapsar el registro".

Así, anunció que la idea es repetir este acto de protesta otro día en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, ya que "los padres están muy hartos" de la situación que padece el instituto por ser un "centro de convenio", es decir, "existe un acuerdo marco sobe él de la Diputación de Sevilla y la Consejería de Educación".

En concreto, el profesorado está formado por personal funcionario de Diputación y personal interino de la Delegación de Educación, mientras que el inmueble, que está dentro del Complejo Educativo Pino Montano, pertenece a la institución provincial. No obstante, la Junta aporta también el programa de gratuidad de libros y una dotación económica al centro, que entra dentro de la oferta pública de la zona, de modo que "cuando los niños terminan la etapa de Primaria, un 70 por ciento pasa directamente al Híspalis".

Por tanto, según aclaró Rivera, cuando uno de los docentes pertenecientes a la plantilla de Diputación, que conforme se jubilan van siendo reemplazados por profesores de la bolsa de Educación, se da de baja, la Junta tarda "hasta tres meses" en sustituirlo, dado que "no están en las mismas condiciones y los interinos no saben si le va a computar los puntos para las oposiciones, muchos de ellos no aceptan".

"Este problema se produce curso tras curso y aún, después de tantos años, ambas administraciones no se han puesto de acuerdo para resolverlo", criticó la portavoz del AMPA, quien precisó que han estado "casi dos meses sin una profesora de inglés", llevan otros tres esperando la sustitución de otro y uno de matemáticas acumula ya cinco semanas de baja sin ser sustituido. "Se recurre a la bolsa y al parecer no hay en este momento nadie en ella para matemáticas, por lo que ante la protesta de los padres la Diputación ha decidido ofertarlo en el Servicio Andaluz de Empleo", agregó.

Ante tales circunstancias, aseguró que están "hartos de protestas y escritos a cada una de las administraciones competentes, que no hacen más que culparse mutuamente y parchear sin dar una solución definitiva" y aclaró que ellos no eligieron para sus hijos "un instituto de esta singularidad, es simplemente el que corresponde por zona".