Huelga de la plantilla de Monbús (Hispano-Igualadina) en Reus del 1 al 3 de marzo por las condiciones laborales

22/02/2010 - 18:29

Los trabajadores de la empresa de transporte de viajeros Monbús en Reus han convocado una huelga del 1 al 3 de marzo para reivindicar una mejoría en las condiciones laborales de los conductores.

REUS (GIRONA), 22 (EUROPA PRESS)

A finales de 2008, Monbús compró la empresa Hispano Igualadina, y es desde entonces los trabajadores han percibido una serie de modificaciones de los cuadrantes de servicios de los diferentes recorridos, a los cuales se les acorta el tiempo de 40 a 30 minutos, mientras se incrementa el número de paradas en los recorridos.

Según informaron desde CC.OO., esto hace que los conductores tengan que realizar la jornada laboral de manera continuada "en algunos casos de más de 8,30 horas, sin poder descansar ni realizar sus necesidades fisiológicas".

Los trabajadores también se quejan de no recibir su sueldo puntualmente, y aseguran que hay algunos conductores que están trabajando sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

Estos hechos fueron comunicados a la empresa el pasado 24 de septiembre sin recibir respuesta, según los sindicatos, y ahora los delegados de CC.OO. han denunciado a la empresa ante de la Inspección de Trabajo de Tarragona.

El sindicato también ha enviado un escrito al conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, donde también se pone de manifiesto que la misma situación de gestión negativa se está viviendo en la línea de Vilafranca-Barcelona, que gestiona la misma empresa.

El responsable del sector de Carretera de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. de Catalunya, José Villares, explicó a Europa Press que antes de que llegase esta empresa "estaba todo bastante regularizado".

También aseguró que la situación que están viviendo los trabajadores es un verdadero "calvario", aunque afirma que también lo es para los usuarios.

A parte de pasajeros, la empresa también realiza servicio escolar. "Nuestros niños van en buenas manos, pero no sabemos si los conductores van con el suficiente descanso porque la empresa no les deja", lamentó el representante sindical.

Los trabajadores creen que la empresa no cederá antes de la huelga convocada, y por lo tanto no descartan hacer más adelante una huelga indefinida, "porque la actitud de la empresa no cambia".