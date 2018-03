PSOE e IU consideran "inadmisibles" las explicaciones de López y piden que se asuman responsabilidades políticas

22/02/2010 - 18:42

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, PSOE e IU, consideraron hoy "inadmisibles" las explicaciones dadas por la delegada del Distrito Este, Teresa López, en relación con no haberse abstenido en la votación de la junta de gobierno local para la concesión de subvenciones a la asociación de vecinos que ella misma presidía. Por ello, exigieron que se asuman las correspondientes responsabilidades políticas.

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista, Rafael Fuentes, afirmó que "no basta con pedir perdón por el error cometido, sino que hay que asumir las correspondientes responsabilidades políticas". "Hemos tenido que esperar 17 días para poder conocer que no ha pasado nada, pese a haber incumplido las leyes de Subvenciones, de Incompatibilidades y la de Bases del Régimen Local, así como el Reglamento Orgánico de Pleno", manifestó.

En este sentido, insistió en que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "no podrá con estas explicaciones exigir que los malagueños cumplan la ley, ya que un miembro de su propio equipo de gobierno, nombrado a dedo, ha incumplido hasta cuatro normas, justificándolo en que se trata de un simple error".

"Pero más preocupante es que el alcalde reconozca la incompatibilidad en la actuación de la delegada y no lo considere tan grave como para cesarla de su actual puesto", apostilló el edil del PSOE.

Así, Fuentes, cuya formación había pedido la comparecencia de la delegada municipal en el pleno del próximo jueves, recordó que López "no sólo aprobó en junta de gobierno local la concesión de subvenciones a la asociación que presidía, sino que también actuaba como órgano instructor en el procedimiento de solicitud de ayudas".

Al respecto, subrayó que "el órgano instructor es el que propone a la junta de gobierno local y, entre otras actuaciones, recaba informes sobre las solicitudes, evalúa éstas y las remite a la comisión de concesión de subvenciones, que realizará el informe". "Es el órgano instructor el que finalmente propone a la junta de gobierno local la concesión de la subvención", defendió.

Por último, afirmó que De la Torre "no es capaz ni de asumir su responsabilidad en la gestión ni solucionar el grave descontrol existente en su equipo de gobierno desde hace tiempo".

Por su parte, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, opinó que es "inadmisible" la explicación de la delegada "porque las subvenciones irregulares son injustificables", y criticó "todas las contradicciones en las que ha incurrido, admitiendo y negando, a la vez, estas irregularidades". Por ello, insistirá en la comparecencia en el próximo pleno de De la Torre.

Moreno Brenes recalcó que López, nombrada por el alcalde, "debía haber declarado los vínculos con la asociación que presidía y haberse abstenido de participar en los procedimientos de adjudicación de subvenciones".

"El responsable de todo lo que está pasando, del conjunto de irregularidades, de acciones y comportamientos poco éticos que se están produciendo es el alcalde, por amparar estos casos y estas actitudes de concejales de su equipo de gobierno sin hacer nada al respecto y por ser escandalosamente pasivo en los casos que afectan al PP de Málaga", resaltó el edil de la coalición.

El responsable municipal de IU lamentó que "tengamos un equipo de gobierno en descomposición, paralizado, nervioso y que tiene que dar muchas explicaciones sobre su gestión porque piensa que puede hacer lo que quiera".

La delegada del Distrito Este reconoció hoy que cometió un "error" al no abstenerse en la votación de la junta de gobierno local para la concesión de subvenciones a la asociación de vecinos Jarazmín, que ella misma presidía. No obstante, aseguró estar "tranquila" y rechazó la posibilidad de abandonar el Consistorio por ello, ya que "no ha habido ningún trato de favor" a esta organización vecinal.