Blasco (PP) indica que su formación pedirá que las pymes no tengan que pagar el IVA hasta que no lo cobren

22/02/2010 - 18:52

El senador del Partido Popular por Teruel, Manuel Blasco, ha explicado hoy que su formación ha presentado una Proposición no de Ley para que las pequeñas y medianas empresas no paguen el IVA hasta que no lo hayan cobrado. Una iniciativa que, según ha dicho "ha salido, así que esperamos que el Gobierno lo aplique". Sobre todo, en lo que la Administración adeuda a los empresarios.

TERUEL, 22 (EUROPA PRESS)

Una cuestión que es muy importante para todo el país, pero fundamental en Teruel, donde en tan sólo un año el número de autónomos se ha reducido en 500. Además, Blasco ha recordado hoy, en el transcurso de una rueda de prensa que, el paro ha aumentado "y es más preocupante entre los jóvenes, entre los que el paro alcanza el 40 por ciento".

Además, Manuel Blasco ha asegurado que el Fondo de Inversiones para el Empleo "no ha servido para crear ningún empleo o para cambiar el modelo productivo de nuestro país". Y es que, ha criticado que de los más de 300 proyectos que se van a llevar a cabo este año en la provincia de Teruel van a servir para construir "pistas de patinaje o de paddle, tanatorios o para arreglar aceras que no eran tan necesarias"; aunque ha aclarado que "no critico a los Ayuntamientos por malgastar, pero este Plan no está creando trabajo".

Por eso, el 'popular' ha pedido que los empresarios participen en la elección de los proyectos porque "está bien que se hagan grandes proyectos, pero es fundamental que los empresarios participen en ellos" porque "las Administraciones no crean empleo, los empresarios sí".

Blasco ha insistido en que el PP nunca ha negado su ayuda al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque también ha explicado que "el PP le ha ofrecido al PSOE que baje los impuestos, que anule la subida del IRPF, que no lleve a cabo la anunciada subida del IVA, que no se exija su pago a los que no han cobrado aún las facturas, que se reduzca el gasto público en 10.000 millones para todas las Administraciones públicas, que reduzca en 25 por ciento los altos cargos públicos de las Administraciones, que ponga techo de gasto y límite de endeudamiento y que el Fondo de Inversión Local lo destine al pago de proveedores".

Y es que, para finalizar, Manuel Blasco ha señalado que "cuando el PP advertía de la crisis que venía Zapatero la negaba; en plena crisis advertíamos de que en España la crisis iba a ser peor y ellos decían que estábamos más preparados que nadie; cuando somos el hazmerreír de Europa, el problema no es España, el problema es Zapatero".