Padilla afirma que el PSOE de C-LM no está en contra del proceso de selección sino de que se instale en la región

22/02/2010 - 19:10

Asegura que el PSOE tiene argumentos para decir que el Pacto por Castilla-La Mancha "está dando buenos resultados"

TOLEDO, 22 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Comunicación de la Ejecutiva Regional del PSOE de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, afirmó hoy que los socialistas castellano-manchegos no están en contra del proceso de selección de un municipio para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, sino de que se instale en la región.

Padilla contestó así al ser preguntada sobre qué votarán los diputados socialistas de Castilla-La Mancha mañana en el Congreso de los Diputados donde ERC e Iniciativa per Catalunya (ICV) defenderán sendas iniciativas para pedir al Gobierno que detenga el proceso de selección de un municipio para albergar el ATC.

Padilla, en un receso de la reunión de la Ejecutiva regional del PSOE de Castilla-La Mancha, pidió "desligar" una cosa de la otra. En relación al silo nuclear, Padilla explicó que la Ejecutiva regional ha abundado sobre la próxima manifestación que tendrá lugar este sábado, día 27, en Guadalajara, contra la implantación en la región.

Aseguró que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, acudirá a la convocatoria con una "importante" representación de socialistas, aunque no supo cifrar el número de personas que movilizará el PSOE. Sin embargo, dijo que sería importante que el PP asistiera a la manifestación.

Así, indicó que "los castellano-manchegos tenemos claro que no queremos" este ATC, y a quien "no le quite el sueño" como a la presidenta regional del PP y secretaria de la formación a nivel nacional, María Dolores de Cospedal "no estará". De nuevo, manifestó, Cospedal vuelve a manifestar una actitud "irresponsable y desleal".

"Desconcierta su situación. No se sabe en qué equipo juega", aseveró Padilla, quien pidió a Cospedal que explique "si es presidenta de qué" y si está dispuesta a defender los intereses de Castilla-La Mancha o prefiere "sujetar la silla de Génova y no perder uno de sus sueldos", agregó Padilla.

PACTO POR C-LM

La secretaria de Comunicación de la Ejecutiva Regional del PSOE, que aclaró que durante la reunión no se ha tratado el tema de la Fundación Virtus, señaló que sin embargo sí que se ha analizado la situación política y la repercusión que el Pacto por Castilla-La Mancha está teniendo en la sociedad y en la economía.

Los socialistas castellano-manchegos valoraron el esfuerzo hecho por el presidente regional, José María Barreda, para impulsar el Pacto por Castilla-La Mancha, un modelo que, según puntualizó, se ha extrapolado a nivel nacional. Padilla celebró que Castilla-La Mancha haya sido el "espejo" donde se haya mirado España.

También, aseguró que el PSOE regional tiene argumentos para decir que el Pacto por Castilla-La Mancha, al que no se ha sumado el PP, "está dando buenos resultados". Destacó que el PP no quiere trabajar, colaborar y firmar esta iniciativa porque a Cospedal y a Rajoy "no les interesa que las cosas le vayan bien a los ciudadanos".

A nivel nacional, concretó, el resto de fuerzas políticas están dispuestos a escuchar y tienen claro que "si colaboramos todos, el barco llegara antes a puerto". "Esto no le interesa al PP", apuntó Padilla, quien recalcó que el PSOE va a seguir trabajando y acordando con el resto de la sociedad de Castilla-La Mancha.