El PSOE acusa a Cospedal de "desmovilizar y desmotivar" a los ciudadanos ante la manifestación del sábado

22/02/2010 - 19:30

El diputado regional del PSOE por Guadalajara Antonio Marco aseguró hoy que la secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, pretende "desmovilizar y desmotivar a los ciudadanos" al discrepar con el Partido Popular de Guadalajara en relación con la asistencia a la manifestación del próximo sábado 27, en contra del almacén nuclear.

Según explicó Marco en nota de prensa, con esta actitud discrepante, "está trufando de barullo y confusión las legítimas reivindicaciones de una plataforma ciudadana que está formada por numerosos colectivos y que lleva varios años defendiendo su postura contra viento y marea".

El parlamentario del PSOE en las Cortes regionales señaló que la presidenta regional del PP no sólo no ayuda en la resolución de los problemas que existen en Castilla-La Mancha sino que "ahora incluso trabaja en contra de ellos". "Dice el dicho bíblico que sólo del conocimiento surge el amor; sin embargo, ella ni nos quiere ni le interesa lo que aquí acontece. Tiene bastante con satisfacer su propio ego y por eso no está dispuesta a remar en la misma dirección que la mayoría de los ciudadanos de esta región, a la que va a exprimir hasta el tuétano para la consecución de sus fines partidistas y personales", puntualizó Antonio Marco.

Marco recordó que la máxima dirigente del PP de Castilla-La Mancha "ha atravesado por diferentes estados de ánimo cuando el alcalde popular de Yebra empezó a flirtear con la candidatura de este municipio a albergar el cementerio nuclear".

"Por aquel entonces, orquestaba la sinfonía de la confusión y la ambigüedad. El día anterior al Pleno que iba a aprobar la propuesta del primer edil de Yebra, incluso dudaba de que esa sesión se fuese a celebrar y persistía en el engaño a los ciudadanos. Después, se producían las declaraciones contradictorias de algunos líderes nacionales del PP, que desautorizaban los anuncios de Cospedal sobre la apertura o no de un expediente sancionador al alcalde", argumentó.

Finalizó afirmando que tras la aparición en escena del pueblo conquense de Villar de Cañas, Cospedal mantenía "su oposición frontal" al ATC en Yebra pero "no le hacía ascos a otros lugares de la región"; y que la "guinda del pastel" fue el rechazo a la resolución presentada en las Cortes de Castilla-La Mancha para que el cementerio nuclear no se instalase en ningún pueblo ni provincia de la región, "tal y como había reclamado ella misma unos días antes en Ciudad Real".