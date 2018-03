Castillo asegura que la privatización tendrá "poco recorrido" porque la ley de Aguas "no lo permite"

22/02/2010 - 19:37

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, aseguró hoy que los ayuntamientos en los que se está llevando a cabo la privatización del agua, como Lepe o Moguer, "van a tener poco recorrido en este ámbito, porque la nueva Ley de Aguas no lo permite".

HUELVA, 22 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas tras visitar las obras para la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales urbanas de Punta Umbría (Huelva), Castillo criticó que algunos ayuntamientos de la provincia realicen la privatización del agua como una forma de "recaudar y tapar sus agujeros negros".

En este sentido, recordó que el agua es "un derecho de los ciudadanos" y no debe usarse "para recaudar dinero", a la par que indicó que la Ley de Aguas, que se debate en el Parlamento andaluz, establece "con toda claridad la gestión del agua como un servicio público", de manera que "con todo el respeto que merecen los ayuntamientos, van a tener poco recorrido los que pretenden sacarle el dinero a los ciudadanos mediante la privatización para cuestiones que no tienen que ver con el agua y las infraestructuras, porque la ley no lo permite".