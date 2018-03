Barceló acudirá con "tranquilidad" a declarar ante el juez porque la denegación de la licencia fue avalada por el TSJB

22/02/2010 - 20:57

La portavoz del Govern y consellera de Turismo, Joana Barceló, aseguró hoy que acudirá con "total tranquilidad" a declarar el próximo 5 de marzo ante un juez de Mahón, debido a que la decisión de denegar la licencia de obras a la empresa Valeriano Allès Canet S.L. para construir una fábrica de bloques en suelo rústico fue "avalada" por una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares emitida el 26 de marzo de 2006.

PALMA DE MALLORCA, 22 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Barceló informó de que el juez le ha citado tanto a ella, como al presidente del Consell de Menorca, en calidad de "querellados", por un presunto delito de prevaricación, en virtud de una querella criminal presentada por el empresario Valeriano Allàs, con motivo de la decisión de la institución insular de ordenar en 2007 el derribo de la fábrica de bloques en la cantera de Son Sintes.

Tras expresar su "máximo respeto" a la Justicia, Barceló mostró su "convencimiento" de que tanto ella, como presidenta del Consell de Menorca, como Pons en calidad de conseller insular de Ordenación del Territorio, actuaron "ajustándose a pleno derecho" impidiendo la actividad de una empresa en suelo rústico.

No obstante, indicó que no quiere entrar en ninguna "polémica pública", por lo dijo que se defenderá ante el juez de las acusaciones vertidas por Valeriano Allès, quien, según recordó, ya había anunciado la presentación de una querella criminal durante la campaña electoral de los pasados comicios insulares y autonómicos de 2007. Finalmente, apuntó que un particular puede querellarse "contra cualquier persona y en cualquier momento".