Vara sostiene que la "solución" a la crisis pasa por un "nuevo orden mundial social y político"

22/02/2010 - 21:56

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sostuvo hoy que la "solución" a la crisis pasa por "un nuevo orden mundial social y político", y apostilló que "el que no entienda" que eso ha de ser así "no está entendiendo absolutamente nada".

MÉRIDA, 22 (EUROPA PRESS)

Para Fernández Vara es preciso tener claro que se está en una situación "en la que o la política controla a la economía o la economía mata a la política", de ahí la necesidad de instaurar unas "reglas del juego" internacionales y de construir el citado orden mundial a partir de "ceder soberanía" por parte de los estados, particularmente en el caso europeo respecto a la UE.

Sobre la Unión, lamentó que se haya optado por un "gobierno profundamente débil", en alusión a los nombramientos del belga Herman Van Rompuy como presidente y de la británica Catherine Ashton como Alta Representante de Política Exterior. Para Vara se ha puesto "al frente de Europa a gente que no le puede hacer sombra a los grandes países", en referencia a Alemania y Francia.

Durante su intervención el término de la asamblea general de la Asociación Extremeña para la Cooperación Este-Oeste (Aeceo), a continuación de la conferencia ofrecida por el sociólogo Alain Touraine, Vara advirtió de que la crisis está provocando una división entre "no excluidos" del sistema y los "excluidos", entendidos estos últimos no necesariamente como personas que pasan hambre o miseria, sino aquellas que simplemente no pueden consumir más allá de lo imprescindible para subsistir.

A lo largo de su exposición, Vara advirtió de que serán precisos "ajustes duros" para intentar que no haya excluidos del sistema debido a la crisis, de manera que los efectos de ésta sean asumidos por "todos" y no sólo por una parte de la sociedad.