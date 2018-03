Barcelona Regional avala el tranvía por la Diagonal del bipartito a dos semanas de la consulta

26/04/2010 - 15:44

La avenida Diagonal de Barcelona es la que reúne "las mejores condiciones" para unir el tranvía, a diferencia de otras vías del Eixample como la Gran Via, resaltó hoy el director gerente de la agencia Barcelona Regional, Juan Carlos Montiel, en un encuentro con periodistas a dos semanas de iniciarse la consulta de la reforma de la Diagonal, cuya transformación el Gobierno municipal prevé con tranvía.

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

La agencia, participada por el Consistorio entre otras instituciones, ha elaborado un estudio a instancias del Ayuntamiento que presenta el tranvía como un transporte en auge --operan 400 sistemas en el mundo, hay más de 60 en construcción y 200 planificados--, y que enumera una retahíla de ventajas e inconvenientes en comparación con el autobús y el metro.

"El tranvía puede ser un buen sistema para la Diagonal y de conexión entre las dos redes existentes --Trambaix y Trambesòs--", concluyó Montiel, quien destacó que "no ha habido sorpresas" tras desgranar sus justificaciones, entre las cuales "la más obvia": supone la distancia más corta entre las plazas de Francesc Macià y Glòries.

Al preguntársele sobre si se aprovecha la reforma de la Diagonal para hacer pasar el tranvía, o a la inversa, Montiel dijo que "no tendría sentido no pensar en el tranvía si vas a reformar la Diagonal; y no tendría sentido implementar el tranvía sin pensar dos veces cómo reformar la Diagonal". Sin embargo, matizó que no puede ser el único sistema, y debe jugar con otros, como los autobuses y el metro.

ALTERNATIVAS DESCARTADAS

En su intervención al inicio del encuentro, el cuarto teniente de alcalde de Urbanismo y Régimen Interior, Ramon García Bragado, explicó que la Oficina de la Diagonal --encargada de elaborar los proyectos de reforma-- dijo que tuvo sobre la mesa "otras opciones descartadas", como soterrarlo, una opción que ve inviable porque debería superar a los túneles ferroviarios y el colector del paseo de Sant Joan.

Para el Ayuntamiento, no sirven las calles tipo del Eixample de 20 metros. "Las ventajas del tranvía cuando pasa por calles de 50 metros como la Diagonal son dificultades en calles de 20 metros", resaltó Bragado, quien advirtió de que esta opción "compromete absolutamente el funcionamiento de la calle".

Montiel tampoco vio factible "monotematizar algunas calles" de 20 metros con el tranvía situando una plataforma de tranvía que oscila entre los 9 y los 12 metros de ancho. En la Gran Via, vaticinó que obligaría a eliminar un bulevar, y dijo que también se ha desechado la opción Ciutadella-avenida Paral·lel y calle Urgell porque en el Paral·lel el tranvía doblaría al Metro.

Entre las bondades del tranvía por la Diagonal, cuyo tramo a reformar no llega a 4 kilómetros, Montiel resaltó que es "un buen sistema" para hacer recorridos alrededor de 1,5 y 6 kilómetros porque mantiene una velocidad de 20km/h, y por su coste. Implantarlo cuesta entre 12 y 16 millones de euros el kilómetro, mientras que el metro subterráneo se eleva a entre 60 y 90.

Su capacidad entre 3.000 y 20.000 pasajeros por hora y sentido también casa con los estudios del operador del tranvía actual, Tram, que calcula una demanda de 6.442 personas por hora y sentido en la zona más central. Sin embargo, el autobús es más barato y es más flexible que el tranvía, que supone un dispendio mayor de energía por pasajero y kilómetro que el Metro, ya que lleva menos pasajeros.

El bipartito plantea el tranvía sin catenaria aérea, cuya alternativa puede ser un tercer carril a nivel del suelo probado en Burdeos (Francia), que "ha pagado la novedad" con problemas durante un año, o un sistema de baterías que se recargan en las paradas. Esta cuestión aún requiere por parte de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de un estudio "más profundizado", dijo Montiel.