El Torreón de Lozoya acoge desde el viernes una exposición del madrileño afincado en Segovia Raúl Bravo

26/04/2010 - 15:48

Las Salas de las Caballerizas del Torreón de Lozoya de Segovia acogerán a partir del viernes 30 de abril la primera muestra individual en este espacio del artista madrileño afincado en la capital segoviana Raúl Bravo.

SEGOVIA, 26 (EUROPA PRESS)

Bravo presentará en el Torreón de Lozoya "una personal indagación en el mundo musical" y la muestra, bajo el título 'Last night the music saves my life', se engloba un buen número de obras de ágil y expresivo dibujo que a veces utilizan como soporte partituras musicales.

Raúl Bravo (Madrid, 1975) comenzó su formación artística en 1992, en la madrileña Academia de Dibujo Clásico Artium-Peña, desde la que daría el salto a la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, en donde se licenciaría en 1999. Un año antes, obtuvo una Beca Erasmus para la Leeds Metropolitan University (Reino Unido), que aprovecharía para completar sus conocimientos de pintura y grabado.

Su primera exposición individual en Segovia se remonta al año 2002, fecha en que se celebró la muestra 'El radiador calienta' en la Casa de los Picos; otros espacios segovianos en los que ha podido contemplarse su trabajo han sido la Galería Montón de Trigo-Montón de Paja, el Centro Cultural San José, el Teatro Juan Bravo o la Galería Pau D*arara. A ellas se une ahora el Torreón de Lozoya.

Su actividad expositiva le ha llevado también a exponer en muestras muestras individuales y colectivas en Madrid, Cuenca, Florencia, Leeds, Nueva York, Londres y Amberes.

Junto a la pintura, ha trabajado también en el ámbito del cartel.