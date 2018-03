El pp denuncia que las promociones anuales de policías y guardias civiles se van a reducir de 5.000 a 200 efectivos

26/04/2010 - 15:42

- Mañana, cargos locales y provinciales leerán un manifiesto en el Congreso sobre sus problemas de financiación

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, denunció hoy que las promociones de las academias de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Ávila y Baena se van a reducir de 5.000 a 200 alumnos de media, lo que repondrá apenas el 10% de las 2.000 jubilaciones anuales en cada uno de ambos cuerpos.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, González Pons dijo que los populares han hablado con los respectivos sindicatos y que han quedado "verdaderamente alarmados". Por ello, emprenderán iniciativas para "encender las luces" y que la gente vea lo que está haciendo el Gobierno con las Fuerzas de Seguridad.

En este sentido, criticó al Ejecutivo por no practicar la austeridad con los altos cargos, los asesores y "los enchufados", sino con la seguridad de los ciudadanos, en un momento de crisis en el que la delincuencia se incrementa. Explicó que el recorte previsto supondría una reducción del 88% en los nuevos agentes de la Policía Nacional y del 90% en los de la Guardia Civil.

González Pons se imagina que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "debe de estar muy seguro de que no va a ser ministro en 2012", cuando empezará a notarse el recorte. Aseguró que "hay muchas partidas que recortar antes que las destinadas a la Policía Nacional y la Guardia Civil", denunciando que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "no se ha quitado ni un asesor" desde que empezó la crisis, y que cada año se gastan millones en publicidad institucional.

Sin salir del ámbito económico, González Pons mencionó los datos del récord histórico de parados de más de 45 años; la deuda pública, que supera la de 1993; y la previsión del FMI de que, si las cosas no cambian, no volverá a crearse empleo hasta 2016. Los describió como "noticias preocupantes, de las que congelan la circulación sanguínea, y recriminó al Zapatero que hace mucho tiempo que "no se hace una foto con los españoles reales", porque, a su juicio, "el Gobierno sólo se preocupa de sus asuntos y tiene tantos problemas que no tiene tiempo de ocuparse de los problemas de los españoles".

Finalmente, el vicesecretario general del PP anunció que mañana habrá un acto en el Congreso al que acudirán alcaldes, concejales y presidentes de diputaciones provinciales leerán un manifiesto para trasladar a los diputados que "están hartos de no obtener suficiente financiación" para atender los sistemas sociales básicos. "Ellos sí que saben cómo está la España real", advirtió González Pons. "Nunca habrían reducido los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil".

