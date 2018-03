Cataluna. el pp se disculpa por el folleto racista de badalona, pero dice que hay "problemas de convivencia" muy "graves"

- Advierte de que el problema de los referendos independentistas no es que fracasen, sino que se realicen

- Asegura que Rajoy estará siempre dispuesto a reunirse con Montilla

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, hizo hoy suyas las disculpas pedidas por la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, por el folleto publicado por el PP de Badalona que relacionaba inmigración con delincuencia, pero advirtió que detrás del incidente se encuentran unos "problemas de convivencia extremadamente graves" que habrá que afrontar.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, González Pons dijo no tener "elementos de juicio" sobre el presidente del PP de Badalona, Xavier García Albiol, aunque advirtió que las imágenes que contenía el folleto ya habían sido publicadas por los medios de comunicación, no las había hecho nadie para ponerlas en un "panfleto". Aclaró que la dirección nacional había hablado directamente con Sánchez Camacho y que suscribía las disculpas.

En cualquier caso, el dirigente popular advirtió de que "unas declaraciones extremadamente desafortunadas no tienen por qué ocultar" lo que definió como unos "problemas de convivencia extremedamente graves. Una vez pedidas las disculpas, habrá que arreglar los problemas", puntualizó.

En otro orden de cosas, González Pons interpretó la escasa participación ayer en los referendos independentistas de Cataluña como la demostración "una vez más" de que "la independencia no es uno de los problemas que los catalanes sienten como un problema principal".

No obstante, a su juicio "más grave es que se sigan produciendo sin que el Gobierno haga nada", cuando son "claramente ilegales" y "en muchos casos cuentan con auxilio de las instituciones públicas". En este sentido, señaló que lo que conviene resaltar no es que "de momento no han tenido éxito", porque "puede que llegue el día en que sí lo tengan".

Por último, al ser preguntado por si el presidente del PP, Mariano Rajoy, se va a reunir con el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, González Pons aseguró que Rajoy lo hará siempre que Montilla se lo pida y "tantas veces como sea necesario", porque "nunca ha dejado de reunirse con nadie que le pida su opinión". Eso sí, el vicesecretario de Comunicación del PP vaticinó que Rajoy le dirá al presidente catalán que el Tribunal Constitucional está "legitimado" para dictar sentencia sobre el Estatuto de Autonomía y que es éste el que debe adaptarse a la Constitución y no al contrario.

