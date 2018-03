Azkena Rock Festival de Vitoria cierra su cartel con Slash, Robert Gordon & The Gang They Couldn't Hang y The Cubical

26/04/2010 - 16:59

La novena edición del Azkena Rock Festival, que se celebrará entre el 24 y el 26 de junio en el recinto Mendizabala de Vitoria-Gasteiz, ha cerrado ya su cartel con las incorporaciones de Slash, Robert Gordon & The Gang They Couldn't Hang y The Cubical, tres artistas que vienen a redondear un evento que ya contaba con bandas o solistas como Kiss, Bob Dylan, Chris Isaak, The Hives, Bad Religion, Gov't Mule o The Damned, según informó hoy Last Tour International, promotora organizadora del evento.

Entre estas últimas incorporaciones al festival destaca sobremanera la presencia de Slash. El ex guitarrista de Guns 'n' Roses acudirá al Azkena Rock a presentar los temas de su último trabajo en solitario, un disco de 14 temas que incluye colaboraciones de artistas como Ian Astbury (The Cult), Fergie (Black Eyed Peas), Ozzy Osbourne, Chris Cornell (Soundgarden, Audioslave), Lemmy Killmeister (Motörhead), Dave Grohl (Foo Fighters, Nirvana) o Iggy Pop.

Slash comenzó su carrera con Guns 'n' Roses en 1984 y firmó con sus compañeros de grupo algunos de los mejores discos del rock contemporaneo hasta la disolución de la banda en 1996. Desde entonces ha montado diferentes bandas, como Slash's Snakepit o Velvet Revolver, y a lo largo de su carrera ha colaborado con artistas tan dispares como Ozzy Osbourne, Bob Dylan, Michael Jackson o Paulina Rubio.

Ahora a algunos de ellos les ha tocado devolverle el favor en un disco en el que está bien acompañado. La del Azkena Rock será "una ocasión única" para ver en acción a uno de los mejores guitarristas de rock de la historia según numerosas encuestas de los últimos años, destacaron sus organizadores.

Otra de las incorporaciones al festival vitoriano serán Robert Gordon & The Gang They Couldn't Hang. Gordon (Bethesda, Maryland, EEUU, 1947) es un célebre cantante de rockabilly que, muy influenciado por Elvis Presley o Gene Vincent, grabó su primer disco a la temprana edad de 17 años. Tras flirtear con el punk-rock, a finales de los 70 Robert Gordon escribió algunas de las páginas más importantes del revival del rockabilly junto al legendario guitarrista Link Wray. A Wray lo sustituyó más adelante Chris Spedding.

Gordon, que ha servido de inspiración a bandas como Stray Cats, coprotagonizó a comienzos de los 80 junto a Willem Defoe "The Loveless", una película que con los años se ha convertido en un film de culto acerca de moteros. Hace cinco años volvió a juntarse con Chris Spedding tras una larga temporada separados y volvieron a la carretera de nuevo. Ahora llegan al Azkena Rock acompañados también de Slim Jim Phantom (batería de Stray Cats) y de 'Greasy' Carlisi.

Por último, la tercera banda del listado de novedades son los ingleses The Cubical. Son cinco, llegan desde Liverpool, tienen influencias que van desde Howlin' Wolf o John Lee Hooker hasta Leonard Cohen o Bob Dylan pasando por Nick Cave y la Velvet Underground, pero su disco debut es un cruce entre garage, blues y rockabilly.

De este modo, el cartel del Azkena Rock Festival 2010 queda configurado de la siguiente manera: Slash actuará el viernes 25, junto a Kiss, The Damned, Electric State Electric, The Saints o Teddy Thompson, y Robert Gordon y The Cubical lo harán el sábado 26, al igual que The Russian Roulettes, que pasan a la jornada del cierre, y compartirán cartel con Bob Dylan, The Hives, Chris Isaak o Bad Religion.

En la primera jornada del festival, jueves 24 de junio, abrirán el Azkena Rock Gov'T Mule, Airbourne, The Hold Steady, Kitty, Daisy & Lewis, The Black Lips, The Jim Jones Revue, The Legendary Shack Shakers, Baskery y Bronze.