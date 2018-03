Endesa insiste en la necesidad de las plantas de gas en Gran Canaria y Tenerife para diversificar dependencia energética

26/04/2010 - 17:10

El consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, insistió hoy en la necesidad llevar a cabo la instalación de dos terminales de gas licuado, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, para "diversificar la dependencia energética de Canarias" además de conseguir, con ello, la "reducción notable de emisiones de CO2".

Brentan aseguró en la conferencia Eurelectric en la capital grancanaria que este proyecto de dos plantas de regasificación tiene por objeto "sustituir el gasoil utilizado en las centrales de generación de Gran Canaria y Tenerife".

Por su parte, el consejero de Empleo, Industria y Comercio canario, Jorge Rodríguez, aseguró que la implantación de estas dos plantas de gas licuado, previstos en el Plan Energético de Canarias (Pecan), suponen hasta un descenso de 10 puntos porcentuales en la emisión de CO2 a la atmósfera desde el archipiélago.

Brentan hizo hincapié también en los problemas que tiene ENDESA (ELE.MC )para ubicar nuevas instalaciones en los sistemas insulares y particularmente en Canarias, el síndrome del 'Not in my backyard' ('No en el jardín de mi casa'), lo que junto con el reducido tamaño de los sistemas genera mayores "dificultades en el desarrollo de nuevas infraestructuras".

En todo caso, Brentan dijo que Endesa para paliar el aumento de demanda hasta 2009, se han instalado 1.107 megawatios en los ultimos 5 años y un total de 90 kilómetros adicionales de redes de alta tensión, además de 8.950 kilómetros de media tensión.

"¿DÓNDE HAGO LAS INSTALACIONES?"

Brentan reconoció que el "valor turístico y naturalístico" en las islas "es muy alto", pero que entonces el problema que se plantea por el "tamaño reducido de estos sistemas" es "¿dónde la hago?". Puso de manifiesto una "doble dificultad en las islas" entre la "presión de cerrar algunos emplazamientos" con el riesgo de "fragmentación de los grupos de generación en más pequeños, la sobrecarga en las subestaciones y a veces riesgo de mayado insuficiente".

En todo caso, aseguró que en estos años "se han realizado muchas infraestructuras" y dio las gracias a las administraciones que las han propiciado, aunque sí explicó que hay "que seguir desarrollando las infraestructuras" enfrentando las dificultades de "encontrar una división adecuada entre transporte y distribución", que consideró "clave", y en materia de generación realizar un "un esquema de remuneración que estimule a la vez las inversiones necesarias y una continua mejora de la eficiencia".

En materia de distribución, los retos están en crear un "esquema de retribución que retribuya específicamente las inversiones y una mejora de la coordinación entre administración local y la central". "Las administraciones locales tienen una visión más cercana de las prioridades y el central, de regulación, siempre ha tenido un papel clave de resolver los asuntos de forma más eficaz", dijo.

Sobre la implantación del coche eléctrico en Canarias, dijo que es una "oportunidad importante" pero que aún tienen que "resolver un problema" dentro del "proyecto piloto" para la aplicación de esta tecnología en Canarias.