El presidente de la Cámara de Huesca cree que continúa "el miedo al consumo y la falta de financiación" para empresas

26/04/2010 - 17:14

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Huesca, Manuel Rodríguez Chesa, expresó hoy la preocupación de las empresas altoaragonesas por la situación que están viviendo a causa de la crisis económica, al asegurar que continúa el "miedo al consumo" y la "falta de financiación".

HUESCA, 26 (EUROPA PRESS)

Además, el presidente de la Cámara oscense afirmó que algunas medidas planteadas por la administración central "no están encajando", de manera que la situación no parece mejorarse para las empresas.

En su opinión, el mejor termómetro de la situación actual es el paro. "Hay que tener claro que no hemos sido realistas y durante mucho tiempo, en este país, hemos trabajado muy en el aire y ahora la situación no es buena y nada mejor para comprobarlo que el índice fundamental que es el paro", indicó, para advertir de que "mientras las cifras del paro sean las que son, no se podrá decir que salimos hacia adelante".

A pesar de ello y como una de las principales recetas anticrisis, recomendó "grandes dosis de optimismo". En este sentido, Rodríguez Chesa reconoció que la provincia oscense juega con un factor favorable, ya que cuenta con "disparidad de posibilidades, debido a las diferentes empresas existentes" y manifestó que "tal vez en la zona rural, las cosas son algo distintas".

Así, argumentó que "en algunas zonas como las rurales, la situación afecta menos" y, en su opinión, "quizá sea debido a que son más realistas o porque tienen otro espíritu de subsistencia", dijo, al valorar que "donde mejor se lleva la crisis es en las zonas rurales porque la estructuración de las empresas es más familiar, su tamaño es más manejable y esto facilita las cosas", aunque "nadie escapa de la crisis", concluyó.