Del Nido niega que hubiera un concurso privado entre él y Gil para actuaciones en Tribunal de Cuentas

26/04/2010 - 17:17

El abogado José María del Nido negó hoy que hubiera un concurso privado entre él y el ex alcalde de Marbella (Málaga) Jesús Gil para que el letrado se hiciera cargo de las actuaciones ante el Tribunal de Cuentas y negó, asimismo, que su salida del Ayuntamiento tras la moción de censura en 2003 al entonces regidor marbellí Julián Muñoz fuera porque era persona de confianza de éste.

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

Del Nido contestó por sexto día a preguntas del fiscal Anticorrupción, Francisco Jiménez Villarejo, en el caso 'Minutas', sobre la forma en la que sucesivamente le fueron encargando actuaciones en las distintas fases de los procedimientos abiertos ante el Tribunal de Cuentas y sobre la forma en la que giró las minutas y la cuantía de sus honorarios profesionales.

El acusado explicó que para acreditar a Gil que los honorarios pedidos por él eran "muy inferiores" a los que marcaba el Colegio de Abogados de Madrid, donde está la sede del Tribunal de Cuentas y, por tanto, donde estaba la actuación profesional, él mismo solicitó presupuestos a otros dos "prestigiosos" despachos de abogados de la capital.

Asimismo, el también presidente del Sevilla aseguró que consideró "necesario" esgrimir en los escritos presentados en la fase de enjuiciamiento, en concreto en las actuaciones previas iniciadas sobre determinadas sociedades municipales, los "mismos" argumentos utilizados con anterioridad en las alegaciones al anteproyecto de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Insistió en que en esas actuaciones se personó por el Ayuntamiento y por las sociedades, pero no por Muñoz como posible responsable contable, sino que éste era representado por una letrada de su despacho, aunque si ella no podía presentaba algún documento. En este punto, reiteró que en ese momento del procedimiento "no había partes", por lo que no había incompatibilidad en ambas personaciones.

Además, el fiscal le preguntó por un poder de Gil con el que el letrado se personó para determinadas actuaciones, aunque en aquel momento el ex alcalde ya estaba inhabilitado, a lo que el acusado contestó que los poderes de entidades "no los otorgan las personas físicas sino jurídicas", que en este caso era el Consistorio marbellí.

Además, indicó que había un nombramiento específico firmado por Muñoz. Respecto a la moción de censura a éste, Del Nido aseguró que se presentó de "improvisto" y precisó que "antes" ya había firmado un contrato de arrendamiento de servicios profesionales, incidiendo en que "pasaron varios meses" entre la moción y su salida del Consistorio marbellí.

De hecho, indicó que aunque "en la generalidad" sí coincide la salida de Muñoz de la Alcaldía y la suya como asesor externo, precisó que "aún hoy hay procedimientos judiciales en los que no se me ha pedido la venia" y que no le fueron revocado los poderes, por lo que consideró que sí siguió trabajando para el Ayuntamiento marbellí una vez que Muñoz dejó de ser alcalde.

También se le preguntó por su intervención en otros procedimientos como la subasta o enajenación del mercado municipal. En este sentido, defendió su actuación en el expediente administrativo, asegurando que lo configuró él y que realizó numerosa documentación, aunque no estuviera incluida en el expediente del Ayuntamiento.

Por otro lado, explicó que se le encargó el acuerdo transaccional de cuatro procedimientos, uno civil y tres contenciosos, y afirmó que trabajó sobre unos convenios firmados en una fecha "en la que yo no estaba" en el Ayuntamiento, por lo que dijo que no participó en ellos. Además, destacó que no sólo no perjudicó al Ayuntamiento sino que "lo beneficié" con esos acuerdos transaccionales.