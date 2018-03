Canarias cree que el Gobierno ha "jugado a perder y con mala fe" en la lucha porque el E-ELT se ubique en La Palma

26/04/2010 - 17:41

González Ortiz critica que Zapatero no se haya pronunciado públicamente a favor

El viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, ha planteado este lunes que el Ejecutivo central "ha jugado a perder, ha habido ocultación y mala fe" en la labor para que el Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT, por sus siglas en inglés), se instalara en la isla de La Palma y no en Chile como ha sucedido finalmente.

El Consejo del Observatorio Europeo Austral ha seleccionado el emplazamiento chileno de Cerro Armazones como ubicación de referencia del E-ELT. De este modo, España pierde su candidatura a albergar esta gran infraestructura científica en el Roque de los Muchachos, en la isla canaria de La Palma.

"El Gobierno estaba jugando a perder", insistió González Ortiz en declaraciones a Europa Press y planteó que "no se vio nunca la implicación necesaria por parte del Gobierno para conseguir candidatura". A pesar de ello recordó que "hoy por hoy, tenemos el con el Gran Telescopio de Canarias (GTC) que es el mayor telescopio por lo que entendíamos que si España es una potencia mundial en astrofísica es gracias al cielo de Canarias y a los observatorios de Izaña y el Roque de Los Muchachos y no se entiende esta actitud timorata".

En esta línea, González Ortiz admitió que tampoco entiende que si se trata de una infraestructura europea y que actualmente España ocupa la Presidencia de la Unión Europa "se vaya a Chile". "No se entiende que se realicen apuestas importantes y se aúnen esfuerzos para una Expo o unas Olimpiadas y no haya habido la necesaria dedicación y coordinación para conseguir una cosa que en Europa sólo se podía instalar en el Roque de Los Muchachos". "Es de cajón", dijo.

González Ortiz subrayó que "no ha habido ni la más mínima ocupación". Por ello admitió su "tristeza" y recalcó que no tampoco ha existido "preocupación, ni información". "Nos enteramos por la Web. No ha habido llamadas del Ministerio igual que sucedió cuando se hizo pública la propuesta".

Ante esto, el viceconsejero habló de "dejación del Gobierno" y criticó que no se haya oído "ni la mínima expresión a favor de Zapatero en este aspecto". Aquí indicó que España realizó la propuesta con información que había remitido el Ejecutivo canario pero sin comunicárselo. "Ha habido ocultación y mala fe", repitió por lo que concluyó que "jugaron desde el principio a perder".