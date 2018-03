El Gobierno francés atrapado en su polémica: del velo islámico a la poligamia

AFP 26/04/2010 - 16:50

El Gobierno francés estaba atrapado este lunes en una polémica provocada por su anuncio de prohibir por ley el uso del velo islámico integral y su amenaza de retirar por supuesta poligamia la nacionalidad al esposo de una mujer multada por conducir con un niqab.

El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, afirmó este lunes que si hay sospechas de poligamia y fraude a las prestaciones sociales por parte del argelino-francés Lies Hebbadj "es la justicia la que tiene que pronunciarse".

"El asunto es controvertido", opinó Besson, cuestionado en los últimos meses por su fallido debate sobre la identidad nacional que terminó en polémica sobre el lugar del islam en Francia, donde vive la mayor comunidad musulmana de Europa, con unos seis millones de personas.

Besson no fue terminante al apoyar al ministro del Interior, Brice Hortefeux -uno de los más cercanos al presidente francés, Nicolas Sarkozy-, que le pidió estudiar la posibilidad de retirar la nacionalidad a Hebbadj, de 35 años, que obtuvo la ciudadanía francesa tras casarse en 1999 con 'Anne', una francesa de 31 años multada días atrás por conducir con el niqab, un velo que cubre de la cabeza a los tobillos con una apertura a la altura de los ojos.

Hebbadj, padre de 12 hijos con cuatro mujeres, cuya fotografía ha sido publicada en estos días en todos los diarios de Francia, después de que su mujer denunciara la multa, tiene una carnicería para musulmanes ('halal') en Rezé, cerca de Nantes (oeste).

El titular de Inmigración dijo que se reunió con expertos para examinar el caso y ver si existen fundamentos jurídicos para retirarle la nacionalidad.

"Algunos me han dicho que sí y otros me han dicho que no", indicó Besson, antes de advertir que una decisión negativa sentaría "jurisprudencia".

Aunque la poligamia está prohibida en Francia y puede ser castigada con un año de cárcel y 45.000 euros de multa, no es causa para retirar la nacionalidad. En el caso presente, para que se anule el decreto de naturalización de Hebbadj debe probarse primero que ya esaba casado por lo civil.

El adulterio no está castigado por la ley, recordó el domingo el fiscal de la República de Nantes, Xavier Ronsin.

La polémica sobre el uso del velo islámico integral reapareció la semana pasada después de que el Gobierno francés anunciara que el 12 de mayo presentará un proyecto de ley para prohibir el uso del niqab o el burka -que tiene una rejilla a la altura de los ojos- en todos los espacios públicos, incluida la calle. El 64% de los franceses apoyan parcial o totalmente esa medida.

El debate aumentaba mientras tanto la tensión con la comunidad musulmana de Francia: la fachada de una mezquita de la zona de Marsella, en el sur de Francia, fue ametrallada la madrugada del domingo.

El presidente del Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), Mohamed Mussaui, que rechaza el uso del velo integral, expresó su preocupación por la "estigmatización de los musulmanes de Francia".

En el ámbito político, la oposición socialista acusó una vez más al Gobierno de "explotar electoralmente" con miras a la presidencial de 2012 un "simple control policial que convirtió en asunto de Estado".

Los socialistas se oponen al uso del velo islámico integral -que en Francia usan unas 2.000 mujeres- y también a una ley que lo prohíba, pues considera que ya "hay instrumentos para actuar con firmeza".

"Tengo entendido que las amantes no están prohibidas en Francia, ni por el islam", sostuvo Hebbadj este lunes en rueda de prensa, antes de advertir, en tono de provocación que "si se despoja de la nacionalidad por tener amantes, muchos franceses perderían su nacionalidad".