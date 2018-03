Bados dice que la lista de vocales designados por CECO para la Cámara sólo sirve a los intereses de Carreto

26/04/2010 - 18:08

El presidente de la Federación Provincial de Comercio, 'Comercio Córdoba', Rafael Bados, afirmó hoy que la lista de vocales para la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba que tiene derecho a designar la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) "sólo sirve a los intereses del presidente de CECO, Luis Carreto".

CÓRDOBA, 26 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Bados explicó que fue en la reunión celebrada hoy por el comité ejecutivo de CECO, del que él forma parte, donde "se presentó una lista, elaborada previamente y sin dar opción a modificaciones, conteniendo diez nombres", de entre los cuales los 44 vocales electos de la Cámara de Comercio habrán de elegir a los siete vocales que tiene derecho a proponer CECO sin pasar por las urnas.

Bados, que ganó en las elecciones su vocalía en la Cámara, explicó que el suyo fue hoy uno de los votos en contra que obtuvo esta lista, "que generó un debate bastante duro" y que se aprobó con 12 votos a favor, tres en contra y una abstención. El voto contrario de Comercio Córdoba, que logró algo más de un tercio de los vocales del nuevo Pleno cameral en las elecciones, se justifica en que "los nombres propuestos por el comité ejecutivo de CECO no representan a los empresarios cordobeses en su conjunto, tampoco representan a toda la organización de CECO y, desde luego, no representan al comercio".

En dicha lista, que está integrada por Agustín Velasco, Federico García Utrera, Vicente Serrano, Antonio Aguilar, Javier Torrero, Manuel Fernández Vicario, María José Peña, Macarena Sánchez, Milagrosa Sánchez e Inés Ramírez, no se encuentra el secretario general de CECO, Antonio Díaz, que se queda así sin opción a estar en el Pleno de la Cámara, pues no logró tampoco una vocalía en las elecciones del pasado marzo. De igual forma, tampoco están en esa lista otros destacados dirigentes empresariales, que no obtuvieron vocalía en las elecciones, como Antonio Palacios (Hostecor).

Precisamente, el de Palacios, que pidió hoy su inclusión en la lista de CECO, lo cual se le negó, fue otro de los votos en contra que cosechó dicha lista, votando igualmente en contra de la misma la actual presidenta de la Cámara, María Dolores Jiménez, que sí ganó en las elecciones su vocalía en el nuevo Pleno cameral, mientras que el presidente de los joyeros cordobeses, Manuel Berral, se abstuvo en la votación hoy, "después de pedir su inclusión en la lista y no serle aceptada su demanda".

En cambio, del resto de organizaciones empresariales que en las elecciones se quedaron sin representante en el Pleno de la Cámara, hoy, mediante la lista aprobada por CECO, "han repescado a Antonio Aguilar (gasolineras), Javier Torrero (Unemac) e Inés Ramírez (confección)", aunque han quedado fuera otras organizaciones, como las ya indicadas, "lo que demuestra que, realmente, nunca existió el famoso pacto para que todos los sectores empresariales estuvieran representados en la Cámara".

Por último, a la pregunta de si los vocales de Comercio Córdoba, cuando se constituya el nuevo Pleno de la Cámara el próximo mes de mayo, votarán al candidato oficial de CECO a presidente de la misma, Bados respondió que, "a día de hoy, el único candidato conocido es el presidente de Asaja-Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa".