Estrella Galicia busca introducirse en el mercado chino, aunque apuesta por mantener la producción en la comunidad

26/04/2010 - 18:33

La empresa incrementó su volumen de facturación un 8% el año pasado y se fija como objetivo un crecimiento similar para 2010

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 (EUROPA PRESS)

Estrella Galicia acaba de constituir una importadora en China con el fin de llevar sus productos al país asiático e introducirse en ese mercado, una experiencia que empezará a ensayar con la inauguración, el 1 de mayo, de la Expo de Shanghai, en la que es el proveedor en exclusiva del pabellón español.

En una comida de trabajo con periodistas, el director general de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, y el jefe de estrategia de la empresa, Antonio Viejo, expusieron la estrategia de la compañía para tratar de hacerse un hueco en el mercado chino, en el que pretenden introducir la cerveza, pero también el agua mineral y el vino --comercializa vinos y es propietaria de Cabreiroá--.

Con la constitución de la importadora --Rivera Shanghai-- en la ciudad china, la empresa gallega dispone de un almacén logístico desde el que proveer al mercado, lo que supone una "ventaja competitiva" frente a la exportación tradicional, según señaló Viejo, que explicó que la intención es ampliar con el tiempo la gama de productos que importan desde esa empresa en China.

No obstante, Ignacio Rivera afirmó que no se plantean fabricar en China, sino que, de hecho, apuestan por aprovechar los estándares de calidad con los que se produce en Galicia para colocar el producto en el país asiático. Asimismo, los responsables de Estrella Galicia expusieron que el país asiático es un mercado importante para el agua, dado que la del grifo no es potable.

Así, el objetivo es hacerse, en el medio o largo plazo, un hueco en un mercado del que destacaron su volumen y su receptividad a las novedades y las innovaciones. Al hilo de ello, tanto Rivera como Viejo consideraron que "Europa está bastante dormida" y el futuro está en estos mercados emergentes, pese a que, como en el caso chino, ponen "muchas barreras de entrada".

RESULTADOS

Respecto a los resultados de Estrella Galicia, que tiene un 3% del mercado español de cerveza, Rivera indicó que en 2009 incrementó su volumen de facturación en un 8% y que éste rondó los 200 millones de euros, de los que 170 corresponden a l negocio de la cerveza. Explicó, en este sentido, que cayeron las ventas en bares y restaurantes, pero aumentaron en supermercados. El sector de la cerveza "no sufrió como otros" la crisis, dijo.

La expansión de Estrella Galicia, que confía en volver a crecer un 8% este año y desarrolla un plan estratégico que prevé un crecimiento del 20% hasta 2012, se debió sobre todo al mercado español, apuntó el director general de Hijos de Rivera, que señaló que la estrategia pasa por penetrar en mercados como el chino --en Asia está presente ya en Japón y en Filipinas-- y los del Mercado Común del Sur (Mercosur), en especial en Brasil.

En España, sin embargo, existen menos de una decena de operadores que constituyen "grandes grupos perfectamente armados". Rivera rechazó que se produzca una ampliación de capital o una compra por parte de otra empresa y, contra esta última posibilidad, argumentó que Estrella Galicia "cree más en el crecimiento orgánico". "No somos una empresa en venta", afirmó.

Los responsables de la compañía destacaron que el número de empleos en Estrella Galicia creció durante la crisis y que están en nómina alrededor de 550 personas, que pasarán a ser unas 600 si el plan estratégico cumple sus objetivos hasta 2012.