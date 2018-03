El pp acudirá a la fiscalía general o a la anticorrupción si bono no da explicaciones sobre su patrimonio

26/04/2010 - 18:36

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular acudirá al Fiscal General del Estado o, en su caso, a la Fiscalía Anticorrupción, si el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, no ofrece "un desmentido contundente" y "una explicación convincente" y "suficiente" sobre las noticias que se están publicando en algunos medios de comunicación acerca de su patrimonio.

Así lo anunció en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido su vicesecretario general de Comunicación, Esteban González Pons, quien recordó que Bono"no es un diputado más", sino que representa a todos los diputados y todos los ciudadanos, y por tanto se le ha de exigir más claridad y transparencia que a los demás políticos. Especialmente cuando, debido a su puesto, no hay mecanismos parlamentarios para controlarle.

González Pons indicó que Bono "tiene un patrimonio dificil de explicar con lo que se gana en la política", y que además "tiene un patrimonio oculto". En ese sentido, llamó la atención sobre el "silencio clamoroso, el silencio sonoro que está manteniendo", cuando "lo que se está publicando es de tal importancia que cualquiera habría salido a desmentirlo".

"A esta hora aún estamos convencidos de que puede explicarse", aseguró, y en este sentido le exigió el mencionado desmentido. "Si no lo hiciera", añadió, "nos veríamos obligados, por el bien de los españoles, a dar cuenta a la Fiscalía o la Fiscalía Anticorrupcion para que zanjase esa cuestión aclarando si hay algo de lo que procuarse o no". El dirigente popular no puso plazo a esas explicaciones, porque, aunque cree que debería darlas "de inmediato", "lo importante es que lo desmienta"

González Pons reiteró que la reunón de los portavoces parlamentarios no era el lugar para dar explicaciones, porque allí no había " luz y taquígrafos", y aventuró que hasta el diputado "de la última fila" habría presentado una querella y dado una rueda de prensa si se hubiera publicado sobre su patrimonio lo que se ha escrito del de Bono. En este sentido, se dolió de los "superpoderes" o la "protección especial" de que parece gozar Bono contra los medios de comunicación.

(SERVIMEDIA)

26-ABR-10

KRT/lmb