PSOE y PRC rechazan la propuesta del PP para el parque de Escalante por su "poco rigor" y "populismo"

26/04/2010 - 18:58

La oposición defiende que es "legal y factible" y acusa al Gobierno de no defender a los vecinos

SANTANDER, 26 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento cántabro rechazó esta tarde con los votos de PRC y PSOE una iniciativa del Partido Popular para evitar el levantamiento de los rellenos de la marisma de la Ribera en Escalante y asegurar así el mantenimiento del parque y las pistas deportivas.

A juicio de socialistas y regionalistas, se trata de una propuesta con "poco rigor" y "populista", con la que el PP pretende presentarse como "garante y defensor del bienestar ciudadano" cuando él ha sido "determinante" para la situación actual. Sin embargo, la 'popular' Isabel Urrutia aseguró que es una propuesta "legal y factible" y recriminó al Gobierno regional por no defender los intereses de los vecinos de Escalante.

Urrutia presentó ante el Pleno una moción que proponía el sellado de los terrenos en condiciones ambientales y de seguridad para mantener así las "únicas" instalaciones deportivas y de ocio del municipio.

PSOE y PRC, por su parte, plantearon una enmienda para instar a las administraciones públicas implicadas a buscar una solución "desde el respeto de las decisiones judiciales y en la medida de lo legalmente posible" que satisfaga los intereses de los vecinos.

Ni una ni otra propuesta salieron adelante y, en su lugar, los grupos parlamentarios se intercambiaron reproches de utilización partidista de todo este asunto.

Así, Isabel Urrutia acusó al Gobierno de "engañar" a los vecinos y de "manipular" sobre este tema con objetivos "partidistas". En este sentido, reiteró una vez más que "no hay ninguna sentencia" que ordene el levantamiento del parque y recalcó que es una decisión "estrictamente política" del Ministerio de Medio Ambiente.

"CHAPUZA" DEL PP

En cambio, el socialista Arturo Roiz afirmó que el problema lo generó el PP, que rellenó la marisma "de manera calamitosa", obviando las indicaciones de la Demarcación de Costas y dando lugar a una "auténtica chapuza".

Por ello, criticó que ahora en un "alarde de cinismo" los 'populares', después de encender el "fuego", vengan "de bomberos" y se presenten "como garantes y defensores del bienestar ciudadano" con una solución "populista", "con poco rigor" y "sin ningún estudio técnico que la avale".

En términos similares, la regionalista Alodia Blanco responsabilizó al PP del "estropicio" en esta marisma y le acusó de "buscar un rendimiento electoral fácil". "Intentar sacar tajada política en un asunto como éste es una auténtica canallada", apostilló Blanco.

Además, frente a la propuesta 'popular', aseguró que el Ayuntamiento de Escalante está estudiando "cuál puede ser la mejor solución", si el sellado o el vaciado de los terrenos tras la aparición de los fenoles.

Por tanto, opinó que lo que procede ahora es que todas las administraciones colaboren en la búsqueda de una solución de forma que, si se continúa con el levantamiento de rellenos, se ponga en valor ese terreno y se propicien al municipio nuevos espacios de ocio y deportivos.

No obstante, este argumento no convence a Urrutia, quien recalcó que Escalante tardará "años" en poder tener esas nuevas instalaciones y reprochó a Revilla que haya viajado a Madrid para "mover una raya" a favor de un amigo en relación al campo de golf de Oyambre y "no se mueva ahora del sitio" para defender los intereses de los vecinos de Escalante.