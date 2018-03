La Mesa de la Asamblea deja en suspenso el acceso del PSOE a la declaración de bienes de Alberto López Viejo

26/04/2010 - 19:06

La Mesa de la Asamblea de Madrid no aclaró hoy si el Grupo Parlamentario Socialista podrá acceder a la declaración de bienes y actividades del diputado regional imputado en el caso Gürtel Alberto López Viejo, informaron a Europa Press desde el Grupo Socialista.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

En este caso, la Mesa se ha acogido a razones procedimentales para no pronunciarse sobre la petición socialista. El PSOE había pedido acceder a los bienes de López Viejo como alto cargo, a lo que la Mesa ha reclamado que se precisen las razones; pero también como diputado regional, frente lo cual la Mesa ha argumentado que la decisión queda en manos de la comisión de Reglamento y Estatuto del Diputado.

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, avanzó la semana pasada que solicitarían la declaraciones de bienes de López Viejo a la vista de lo parecido en el sumario del caso y en los medios de comunicación sobre los bienes del actual diputado no adscrito.

Tanto Ménendez como el secretario general del PSM, Tomás Gómez, han defendido que las declaraciones de bienes "deberían ser públicas".

Menéndez afirmó que "no debería existir ningún problema" para acceder a ella, y no descartó pedir la declaración de los otros dos diputados imputados en el caso Gürtel Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. REGLAS PARA ACCEDER A LA DECLARACIÓN DE BIENES

El artículo 28 del Reglamento de la Asamblea de Madrid explica que "los diputados estarán obligados a cumplimentar una declaración de actividades como requisito para la adquisición de la plena condición de diputado" y que "deberán formular declaraciones complementarias en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la modificación de las circunstancias inicialmente declaradas o a la pérdida de la condición de diputado".

Estas declaraciones se inscriben en un Registro de Intereses, constituido en la Asamblea bajo la dependencia directa de la Mesa y la custodia de la Secretaría General.

"El contenido del Registro de Intereses tendrá carácter público", señala el Reglamento de la Asamblea, que dice que "los datos registrados estarán a disposición de la Mesa y de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado cuando sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y serán accesibles a cualquier persona física o jurídica que lo solicite, en los casos, en las condiciones y por el procedimiento que fije la Mesa, previo parecer favorable de la Junta de Portavoces".

El artículo 29 del Reglamento de la Asamblea incide en el caso y afirma que "los diputados estarán obligados a efectuar una declaración notarial de sus bienes patrimoniales en el plazo de los dos meses siguientes a la adquisición de la plena condición de Diputado, notificando de manera inmediata a la Mesa y a la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado el nombre y el colegio del notario ante el que se haya formalizado la declaración y el número de protocolo correspondiente".

Asimismo, expone que "las declaraciones notariales efectuadas estarán a disposición de la Mesa y de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado cuando sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones".

SEGUNDA PETICIÓN DE INFORMACIÓN DE BIENES

La de López Viejo es la segunda declaración de bienes que reclama el Grupo Parlamentario Socialista en año y medio desde que en febrero de 2009 pidiera la declaración de bienes del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, para saber si se había adquirido una casa de gran valor en Valdemoro.

En ese caso, fue el propio Granados el que envió la información de su patrimonio a los grupos parlamentarios después de que el PSOE avanzará que pediría su declaración de la renta, patrimonio y la relación de sus bienes. PSOE no quedó satisfecho por la respuesta del consejero y pidió la declaración de bienes de manera formal.

En un primer momento, la Mesa Asamblea calificó la petición pero posteriormente fue rechazada porque el secretario tercero de la Mesa del Parlamento Madrileño, Jacobo Beltrán Pedreira (PP), presentó un escrito en el que explicaba que la Ley de Incompatibilidades de Altos cargos de la Comunidad otorga la facultad de acceso a esa documentación a "la Asamblea de Madrid y no directamente a los Grupos Parlamentarios".

Finalmente, hace casi un año-- el 28 de abril de 2009-- la Mesa decidió por mayoría que el PSOE no accediera a la información solicitada.

Una de las representantes del PSOE en la Mesa de la Cámara Helena Almazán explicó que la presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez, solicitó que el PSOE "motive las razones por las que cuales desea conocer las declaraciones de bienes" de López Viejo como alto cargo.

"Le he sugerido que lea la prensa, escuche la radio, vea las televisiones porque a mi me parece que hay motivos más que suficientes. Ella no los ve y por tanto quiere que el Grupo Parlamentario ponga por escrito los motivos", señaló Almazán en referencia a la petición de información de López Viejo en calidad de alto cargo.

Como diputado, "la presidenta tampoco colabora y tampoco ha puesto mucho empeño en la transparencia de los cargos públicos porque lo manda a la comisión del estatuto", explicó Almazán, que opinó que "hay cierta voluntad de seguir amparando y protegiendo a estos diputados".

Preguntada por las acciones a seguir ahora, Almazán apuntó que el PSOE "no puede más que contestar la motivación que se solicita", pero indicó que "todo el país conoce los motivos".

En este sentido, dijo que López Viejo "por doble partida tiene obligación de ser muy transparente con sus bienes" y añadió que como alto cargo, además, tiene obligación de entregar anualmente copia de IRPF y de Patrimonio, si lo hubiera.