Presidencia ue. alonso (psoe) se declara "conmovido" por el plan de rescate a grecia

26/04/2010 - 19:01

- Pajín acusa al PP de "falta de compromiso" con la UE, aunque adorne "las formas"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, confesó hoy haberse sentido "conmovido" por la solidaridad mostrada por los Estados miembros de la UE al diseñar el plan de rescate a Grecia. A su juicio, la UE ha comprendido que "las partes son tan importantes como el todo".

Durante su intervención en unas jornadas sobre la Presidencia española de la UE organizadas por el PSOE en el Senado, Alonso se mostró además satisfecho de cómo el Gobierno español y los socialistas en general han "comprendido" como son el mundo y las relaciones internacionales y cómo ha actuado España en sus responsabilidades europeas de este semestre en la organización de la ayuda a Haití y la del tráfico aéreo tras la erupción del volcán de Islandia.

Además, el portavoz socialista reiteró su convicción de que la crisis económica han transmitido la lección de que "los mercados no pueden funcionar sin rotulación". En este sentido, defendió que "Europa, si quiere ser alguien, tiene que imponer sus criterios de regulación", que a su juicio han permitido a la UE "no cometer los errores que han cometido otros países".

Alonso reclamó también una "respuesta colectiva" a las nuevas formas de crimen organizado y, para terminar, rompió una lanza por el desarrollo del semestre de presidencia de turno: "Tenemos que hablar un poco más de lo buena que está siendo la Presidencia española de la UE".

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, defendió que, "si Europa no existiera, habría que inventarla", y añadió que para su avance no se puede esperar "nada de los euroescépticos, de quien nunca creyó en Europa aunque ahora adorne las formas", en referencia al Partito Popular español, quien, a su juicio, "no está a la altura" y no quiere pactar nada de las grandes políticas europeas.

Pajín criticó a Rajoy por amagar en todas sus intervenciones con critricar la gestión de la Presidencia europea "en cuanto acabe", por cuestionar el plan de rescate a Grecia y por comparar a ese país con España, aunque en ambos casos diga que no va a hacerlo. "Éste es el patrimonio del PP", señaló."Falta de compromiso y de ambición política en relacion con la UE".

A su juicio, la "derecha española" no se comporta como los partidos conservadores de otros países duropeos, de la que aseguró que está "dispuesta a llevar a la UE hasta la unión política". Por eso, la número tres del PSOE cree que en esta campo, como en otros muchos han de ser los socialistas quienes tienen que esforzarse para tirar del carro.

