El alcalde de Badalona considera "de vergüenza" los folletos racistas del PP de la localidad

26/04/2010 - 19:16

El alcalde de Badalona, Jordi Sierra (PSC), aseguró hoy que es "de vergüenza todo el tema de los folletos que el PP de Badalona distribuyó entre los habitantes de la ciudad", en los que aparecía la fotografía de una pancarta que reza: 'No queremos rumanos'.

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Sierra afirmó sentir pena y aseguró que "los populares solo intentan con un discurso negativo tener más votos". Añadió que "con una actitud como esta nunca podrá tener el apoyo de los habitantes de Badalona".

Defendió que la ciudad trabaja por la integración, rechazó estigmatizar a los inmigrantes, y negó que la delincuencia de la ciudad sea superior a la de otros municipios: "Badalona no es así", sentenció.

A juicio del alcalde, las declaraciones de la vicesecretaria de Organización y Electoral del Partido Popular (PP), Ana Mato, en las que aseguró que su partido no comparte la pancarta "no son creíbles", y se mostró convencido que "el PP respalda a García Albiol porque no lo ha desautorizado".