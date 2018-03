La Junta pedirá mañana a Sanidad que sea "sensible" al problema generado por el aumento de plazas de MIR no comunitarios

26/04/2010 - 19:21

El secretario general de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud, José Luis Rocha, avanzó hoy que la delegación andaluza que mañana acudirá a la reunión del Comité de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud aprovechará dicho espacio para trasladar a los responsables del Ministerio de Sanidad su "preocupación" ante el aumento de médicos extranjeros no comunitarios que han optado al examen MIR de esta convocatoria 2009-2010 y que puede hacer "peligrar" el que "nos 2.000 galenos españoles no puedan acceder a la especialidad y, con ello, al mercado de trabajo".

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Rocha, quien confió que el departamento que dirige Trinidad Jiménez sea "sensible" al temor que están mostrando ya en este asunto diversas comunidades, avanzó en declaraciones a Europa Press que la propuesta andaluza persigue que la interpretación consistente en reservar el 10 por ciento de las plazas MIR para licenciados extranjeros no comunitarios "no se rompa en la práctica con el resquicio legal que, al parecer, están encontrando algunos médicos no comunitarios que están obteniendo el permiso de residencia acreditando sólo que se están preparando precisamente para el examen MIR".

De hecho, advirtió de que en esta convocatoria han sido "miles" los extracomunitarios que han obtenido el permiso de residencia alegando exclusivamente esta causa, "y con ello la posibilidad de presentarse al examen MIR por la vía de los médicos comunitarios".

"Así, si antes la proporción de médicos que se presentaban al examen MIR era de un 90 por ciento de comunitarios por el 10 por ciento de plazas reservadas para extracomunitarios, ahora la proporción se está invirtiendo a un 70-30 y hasta un 60-40 por ciento, respectivamente", ejemplificó Rocha.

Por ello, barajó diversas soluciones, "como la de articular mecanismos que, en el caso de que se les otorgue de forma transitoria la residencia alegando el que se están preparando el MIR, esta condición les pueda servir para otros menesteres, pero no para poder optar finalmente a una plaza MIR fuera de ese 10 por ciento de cupo, ya que de lo contrario desvirtuamos la norma y es como si de facto fuesen médicos comunitarios".

De igual modo, avanzó que la propuesta andaluza para años futuros pasa por "ampliar" ese 10 por ciento del cupo de extanjeros extracomunitarios "siempre y cuando queden vacantes plazas", zanjó.