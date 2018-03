Feijóo mantiene el "optimismo" para la fusión de cajas porque conseguiría una "autoestima" que eliminaría "dificultades"

26/04/2010 - 19:45

Llama a consensuar los criterios de gobernanza y advierte de que, si no se logra la operación, "cada uno tendrá que explicar por qué"

A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, proclamó hoy que mantiene el "optimismo" acerca de la posibilidad de que Caixa Galicia y Caixanova consigan cerrar una operación de fusión entre ambas, ya que supondría "una gran herencia" que "incrementaría tanto la autoestima de la propia comunidad y del propio pueblo gallego" que se superarían las "dificultades" que, reconoció, tendría también esa caja fusionada.

"Estoy convencido de que esas dificultades las evitaríamos, porque al final la fuerza de Galicia es muy difícil de parar", aseveró Feijóo ante un auditorio en el cual estaba presente el director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, su homólogo de Caixanova, José Luis Pego, y el presidente de esta entidad, Julio Fernández Gayoso, durante el coloquio posterior a una conferencia organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección en A Coruña.

A su juicio, en la consecución de un protocolo de fusión entre ambas entidades "sólo queda por concretar los criterios de gobernanza", una vez que el Banco de España "está dando credibilidad a la operación de fusión y, por lo tanto, está respaldando la solvencia de una posible caja gallega".

"Sólo depende de nosotros, si nos ponemos de acuerdo", afirmó tras realizar un símil futbolístico con aquella final de la Liga a la cual llegó el Deportivo de A Coruña, pero que perdió tras fallar un penalti Djukic. Por ello, apeló a los directivos de las cajas allí presentes para trasladarles que "se sientan arropados porque tienen el apoyo de la inmensa mayoría de Galicia" y también cuentan con "el apoyo incondicional de la Xunta", de la que subrayó que "no quiere ni poner presidentes, ni directores generales, ni consejeros".

Asimismo, les trasladó un tercer mensaje a los directivos de las cajas en la línea de que "hagan lo que han hecho hasta ahora: que construyan grandes cajas". "Toda Galicia no se olvidará de personas que han sido capaces de construir", afirmó tras animarles a que "acierten" y den "una buena noticia a todos".

EXPLICAR SI NO SE CONSIGUE

No obstante, advirtió de que, si no se consigue esa caja gallega fusionada, "cada uno tendrá que explicar por qué". "Podemos ser los padres de una gran caja gallega o los responsables de que no exista ninguna caja gallega", visualizó como las dos alternativas que hay, tras mostrarse convencido de que "Galicia saldrá más rápido de la crisis económica si tiene una entidad de ahorro netamente gallega".

En este objetivo, el presidente gallego negó que pretenda confrontar con el Gobierno central y dijo que está dispuesto a pactar en esta dirección, pero advirtió que, "si el pacto consiste en que no haya fusión", entonces "no es posible". "Yo sólo respondo ante los intereses generales de Galicia, ni ante el PSOE ni ante nadie más", exclamó.

Al respecto, comparó la trascendencia de la fusión de las entidades financieras gallegas con el pacto por la Transición alcanzado en 1978, con los Pactos de la Moncloa o con la consecución del Estatuto del 81, que reconoció a Galicia el rango de nacionalidad histórica que demandaba.

Y al respecto, explicó la razón de su empeño en lograr una caja gallega a partir de Caixa Galicia y Caixanova con el siguiente ejemplo: "si le tengo que pedir a Rodrigo Rato que dé un crédito para una empresa gallega, pero a la vez él tiene dos esperando, tendré que hacer cola".