La Fiscalía solicita 20 años de cárcel para el joven que atropelló a diez personas en la Discoteca Manhattan de Huesca

26/04/2010 - 20:26

La Fiscalía solicita un total de 20 años de cárcel para el joven que atropelló a diez personas en la puerta de la Discoteca Manhattan de la ciudad de Huesca, hechos ocurridos el 28 de julio de 2007. Dos de las víctimas murieron, mientras que el resto sufrieron heridas de diversa consideración.

En las calificaciones provisionales, el ministerio público pide 20 años para Víctor Manuel G.R., de 25 años, como presunto autor de dos delitos de homicidio y siete de lesiones, así como la retirada del carnet de conducir por un periodo de diez años.

Una de las siete personas que resultaron heridas en el atropello, José Antonio Rodríguez, no quiso entrar a valorar la petición fiscal, Rodríguez perdió las piernas y la vista y continúa en proceso de rehabilitación.

Rodríguez manifestó que prefiere dejar el asunto en manos de la Justicia porque es "muy difícil" valorar si 20 años de prisión es "justo o no". Argumentó que "el tiempo depende de quien lo vive", porque "me imagino que para quien está preso puede ser mucho, pero para el que no está entre nosotros o con lesiones de por vida no es lo mismo".

Reiteró que "son los jueces los que deben tomar la decisión", al tiempo que añadió que "lo que decidan, bien decidido estará". Agregó que "a los demás ya nos ha tocado lo nuestro, tanto a los que fallecieron como a los que resultaron heridos".

Los hechos ocurrieron cuando Víctor Manuel G.R., circulaba en estado de embriaguez con su turismo por las inmediaciones de la Discoteca Manhattan, situada el Polígono Sepes de la capital altoaragonesa, a una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora.

Todavía no se conoce la fecha del juicio y el acusado permanece en prisión desde que ocurrieron los hechos. Este atropello reabrió el debate sobre la conveniencia o no, por razones de seguridad, de ubicar discotecas y locales de ocio nocturno en los polígonos industriales.