El PSIR del área industrial Piélagos-Villaescusa se aprobará "de forma inminente"

26/04/2010 - 20:27

El Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) para el área industrial Piélagos-Villaescusa se aprobará "de forma inminente", según adelantó hoy en el Pleno el consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota.

SANTANDER, 26 (EUROPA PRESS)

La conversión del suelo rústico en urbano para que pueda tener uso industrial es un proceso "lento y tedioso" que está en estos momentos "en tramitación", según dijo en el Parlamento en respuesta a una batería de preguntas de la diputada del PP María Antonia Cortabitarte sobre el estado del proyecto.

La parlamentaria le reprochó el retraso en este proyecto, que remontó al año 2002, cuando el PP ocupaba la Presidencia del Gobierno cántabro. Cortabitarte también le recriminó al Ejecutivo la "incapacidad" para hacer "ni siquiera" el proyecto o haber adquirido el suelo.

Al respecto, recordó que en este caso el suelo "es público", al ser propiedad de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), que constituyó la sociedad Vipar para la ejecución de este proyecto.

Cortabitarte enmarcó esta situación dentro de los "fracasos" del Gobierno en sus políticas industriales, y aseguró que "tienen que pasar todavía años para que haya una pala trabajando" en Piélagos-Villaescusa.

En respuesta, Sota precisó que se ha aprovechado para "mejorar" el proyecto originario, elevándose la parte de propiedad que corresponde al Estado y reduciendo la de Cantabria. Según detalló, se han recibido 52 solicitudes de empresas interesadas, principalmente de los sectores logísticos, mecánico y metálico.

El consejero ironizó con que en el PP "no ven" los polígonos industriales porque llevan puestas unas "gafas de madera", reiterando que el Ejecutivo PSOE-PRC ha creado el doble de suelo industrial en cinco años que el PP en 20 y lamentando que "no salga a la calle" y no los vea.

Cortabitarte se mostró "halagada" de que "todos los consejeros de Industria me quieren llevar de excursión" y recordó las invitaciones de Sota y su predecesor, Javier del Olmo, a visitar los polígonos, así como las sugerencias de Miguel Ángel Pesquera de "llevarla a China" en una de las misiones comerciales cántabras.

Sota acusó al PP de "poner palos en las ruedas" a los proyectos del Gobierno, y vaticinó que las críticas de Cortabitarte a este proyecto hacen presagiar la aparición de una coordinadora que lo critique, como dijo que ha sucedido con "todos los PSIRes que hemos aprobado".