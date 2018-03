La presidenta del Constitucional pide respeto ante la "intolerable campaña de desprestigio"

¿ El New York Times y el Financial Times con sus editoriales de apoyo a Garzón desprestigian la Justicia Española ?



No, la Justicia Española se desprestigia sola.



Por un lado, hay jueces que hace más de 3 años se hicieron cargo de un caso,....y no todavía no ha terminado la instrucción.



Por otro lado hay un juez, Garzón, que ha juzgado:



- Terrroristas de ETA y al Qaeda.



- La cúpula del Ministerio de Interior en tiempos de Felipe González.



- Las tramas de corrupción del PP ( Gürtel,...).



- Mafiosos Rusos.







Por increible que parezca, la Justicia Española no hace contra los jueces que tienen los casos durmiendo desde hace años,



y se ensaña con Garzón.