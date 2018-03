Najwa continúa desde hoy el curso en un nuevo colegio que sí permite el velo

Esto es increible, la verdad que los europeos somos imbeciles, les permitimos todo a toda esta gente, no nos damos cuenta que en sus paises islamicos no permiten profesar otra religion que no sea el islam, que no existen iglesias cristianas en esos lugares, que incluso las mujeres cristianas tienen que ir como las musulmanas de los paises arabes.



Les digo una cosa, ya quisieron los musulmanes a traves de turquia invadir europa, una vez los expulsamos (reconquista) y la otra los frenamos (Lepanto), pero ahora la invasion es pasiva y definitiva, un dia seran mas que nosotros en nuestra propia tierra y estaremos en pocas palabras j0did0s.