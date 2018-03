Feijóo cree que Galicia podría "abandonar" este año los "números rojos" del PIB e iniciar una "tímida" recuperación

26/04/2010 - 21:55

La Xunta presentará "en las próximas semanas" el plan estratégico con 100 medidas que anunció en el Debate del Estado de la Autonomía

A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se mostró hoy "optimista" respecto a la recuperación económica de la Comunidad gallega y sostuvo que este año podría "abandonar" los "números rojos" del Producto Interior Bruto (PIB), así como experimentar una "tímida" recuperación "y crecer algunas décimas". Asimismo, durante una conferencia en A Coruña, avanzó también que "en las próximas semanas" la Xunta presentará el plan estratégico con 100 medidas anunciado en el Debate del Estado de la Autonomía.

Durante su conferencia, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Pricewaterhouse Coopers bajo el título "Galicia ante la situación económica actual", el titular del Ejecutivo gallego hizo balance de la situación de la economía gallega y de los planes de su Gobierno para superar el actual contexto económico.

Ante un nutrido grupo de representantes del ámbito empresarial y financiero de Galicia, Feijóo afirmó que Galicia "está ahora más cerca que hace un año de dejar de crear paro y más cerca de crear empleo", señaló al referirse a los indicadores de producción industrial, comercio o de venta de vehículos.

El presidente de la Xunta, que subrayó el hecho de que la tasa de paro en Galicia se sitúe "seis puntos por debajo de la media del resto de España", argumentó que en estos momentos no es posible crear empleo "porque la economía no crece", pero se mostró "optimista" sobre la posibilidad de que Galicia pueda "abandonar" este año sus "números rojos" en relación con el PIB.

En ese objetivo situó los planes puestos en marcha por la Xunta de Galicia, entre los que citó las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, el plan estratégico para el sector lácteo o la Ley de Pesca. También subrayó la "apuesta" de la Administración autonómica por la energía eólica y, a este respecto, justificó la decisión de anular el concurso convocado por el bipartito. "Los gobiernos no pueden adjudicar como quieran, sino conforme a las leyes", apuntó.

Además, subrayó las actuaciones vinculadas a la rebaja fiscal en la vivienda o la congelación de las tasas universitarias. "Bajar los impuestos es una decisión económica para recaudar más y para activar más la economía", indicó el titular del Ejecutivo gallego.

COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

En su intervención, el máximo mandatario autonómico subrayó también la necesidad de mantener la "competitividad" de las empresas y advirtió de que "no hay posibilidad de salir de la crisis si las empresas no se mantienen". Para ello, apostó por la innovación, la internacionalización y por facilitar a las empresas el acceso a las fuentes de financiación.

Asimismo, abogó también por un "cambio de mentalidad" y por aplicar criterios "realistas" y de "austeridad" en la gestión. "Se acabó la fiesta", sentenció a este respecto el titular del Ejecutivo gallego, quien aseguró que "es tiempo de reformas de calado, de rigor y de hacer más con menos", señaló.

En esta línea, situó el plan de austeridad de la Xunta de Galicia ya que aseguró que "lo que no es de recibo es que un gobierno piense que el déficit público sea un saco sin fondo". Al respecto, contrapuso el déficit del 1 por ciento de Galicia con el del Estado "de un 11 por ciento", remarcó, al tiempo que criticó los presupuestos aprobados por el bipartito en la Xunta, "unos presupuestos irreales que obligan a devolver 2.000 millones de euros en los próximos cuatro años", señaló.

PLAN ESTRATÉGICO

Junto a su plan de austeridad, Feijóo se refirió también a la puesta en marcha de un plan de "racionalización" en el funcionamiento de la Administración autonómica y un "plan estratégico" con vigencia entre 2010-2014. Al respecto, el titular del Ejecutivo gallego avanzó que "en las próximas semanas" presentarán sus "líneas estratégicas", aunque explicó que se basará en cinco ejes e incluirá 100 medidas y 300 actuaciones.

Feijóo se mostró convencido de que con estas actuaciones Galicia saldrá "más fuerte" del actual contexto de crisis económica. Así, sostuvo que la comunidad autónoma gallega "tiene capacidad competitiva y potencial suficiente para salir de la crisis como mínimo antes que los demás", añadió.

El presidente de la Xunta, que argumentó que "recetar austeridad no es disminuir el consumo", advirtió, no obstante, que en el presupuesto de 2011 "se mirará cada euro que se invierta". Por otra parte, en su intervención, apostó por el diálogo social y en esta línea enmarcó el "plan social" del Ejecutivo gallego con el que, dijo, el objetivo es "crear cada año 10.000 puestos de trabajo entre 2010 y 2015", señaló.

En su intervención, hizo balance también de la aplicación en Galicia de la Ley de Dependencia, cuestión en la que reclamó al Estado que "además de legislar, no se olvide de aplicar la legislación", indicó al señalar que la comunidad recibe para este fin "el 30 por ciento de la financiación estatal" y no el 50 por ciento previsto. No obstante, aseguró que en estos momentos cobran en Galicia su prestación "dos de cada tres dependientes".