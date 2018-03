Junta no ve "razonable" en un contexto de austeridad anticipar la renovación de libros de texto sin tener cuatro años

25/05/2010 - 15:39

El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, manifestó hoy que no parece "razonable" anticipar, en el actual contexto de austeridad, de cara al próximo curso escolar la renovación de unos libros de texto que tienen tres años cuando los alumnos los utilizan durante cuatro y a pesar de que haya un convenio con la asociación de libreros para adelantar dicha renovación.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Álvarez de la Chica quiso dejar claro que "no se trata de un recorte", sino que la decisión es que no se hace "un gasto extra" en el actual contexto de austeridad y ajuste económico.

Expuso que es verdad que en su día la Consejería de Educación llegó a un acuerdo con las asociaciones de libreros para que en el curso que viene, aún no cumpliendo los libros cuatro años, se pudieran renovar los de primero y tercero de ESO a los tres años, si bien agregó que ahora la Junta entiende que en el contexto actual, eso "no debe ser así".

Para el consejero, los libros de texto tienen una vida tasada de cuatro años y, por lo tanto, en este contexto en el que se requiere un ejercicio colectivo de austeridad y de corresponsabilidad ante la situación que tenemos, no sería entendido ni por el conjunto de la sociedad ni por los docentes, a los que se les exige un esfuerzo personal, que los libros se renovaran a los tres años.

Quiso dejar claro además que la Junta mantiene de forma rotunda la gratuidad de libros en todos los casos y que la decisión sobre no anticipar la renovación de determinados libros responde a que no se ha querido hacer un gasto extra, "por responsabilidad", que comporta 45 millones para el próximo año.

Asimismo, el consejero manifestó que no puede compartir algunas de las opiniones de los libreros, a los que, según expresó, tiene un extraordinario respeto, en el sentido de que los libros hay que tirarlos tras la decisión de no renovarse a los tres años. "Me parece un exceso", apuntó De la Chica, que indicó que los libros se pueden conservar.

Los alumnos los conservan, según agregó, durante cuatro años, de manera que "cómo no los van a conservar los libreros un año". "Se guardan, se dispondrá de ellos y la Junta se hará cargo económicamente el curso siguiente de la compra de esos libros", según dijo el consejero, que precisó que no conoce ningún libro de texto "con fecha de caducidad".

De igual manera, el consejero se mostró partidario de avanzar en la implementación de los soportes electrónicos que se pondrán con carácter experimental. "Parece más que razonable y obvio, viendo el vértigo de transformación que producen las nuevas tecnologías en la sociedad en la que estamos insertos, que muy pronto abordemos la posibilidad de que haya alumnos que vayan al colegio con un e-book y con sus libros de texto y lectura incluidos en ese soporte", dijo.