Cospedal dice que la 'fusión fría' de Cajastur "no tendría por qué afectar a la integración de CCM

25/05/2010 - 15:41

La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, dijo hoy que la 'fusión fía' Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria "no tendría por qué afectar a la situación actual" con relación al proceso de integración de Caja Castilla La Mancha (CCM) con Cajastur.

TOLEDO/OVIEDO, 25 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en la sede de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) tras mantener una reunión con el presidente de la patronal, Ángel Nicolás, Cospedal realizó estas declaraciones al ser preguntada por si cree que esta noticia afecta al proceso abierto en la entidad castellano-manchega.

"No tendría por qué afectar a la situación actual, de lo que es el resultado de la intervención de CCM", señaló, si bien aprovechó para pedir, "con independencia de esta fusión", que "se aclare de una vez por todas la situación de CCM", puesto que, según señaló, "la operación de la compra de los activos financieros de CCM por el Banco Liberta no está aprobada, la operación no está cerrada y no se ha cerrado con la noticia del día de ayer".

Sobre lo que ha llevado a esta fusión fría y tras remarcar que "CCM ya no existe", dijo no conocer el "proceso previo". "Yo no sé las presiones que se habrán recibido o no del Banco de España pero ya está hecho y publicado como hecho relevante por el Banco de España, yo no sé cual es el proceso previo", zanjó la dirigente 'popular'.