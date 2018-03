Caja Rural de Teruel y UNACC celebran una jornada sobre 'Banca Cooperativa y Pymes', el próximo 31 de mayo

25/05/2010 - 15:49

Caja Rural de Teruel celebrará el próximo 31 de mayo una jornada titulada 'Banca Cooperativa y Pymes' que está dirigida sobre todo a las pequeñas y medianas empresas de la provincia. La cita, que se celebra cada año en un lugar de España, está organizada por la entidad bancaria, en colaboración con la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC).

TERUEL, 25 (EUROPA PRESS)

Caja Rural de Teruel celebrará el próximo 31 de mayo una jornada titulada 'Banca Cooperativa y Pymes' que está dirigida sobre todo a las pequeñas y medianas empresas de la provincia. La cita, que se celebra cada año en un lugar de España, está organizada por la entidad bancaria, en colaboración con la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC).

La jornada contará con la participación del presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias y el secretario de estado de Economía y Hacienda, Carlos Ocaña, y tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel.

El director general de la entidad, José Antonio Pérez Cebrián, ha señalado que están "muy satisfechos" con la asistencia al evento, en el que ya han confirmado su presencia unas 300 personas. Además, ha dicho que "con la que está cayendo y con las medidas que se están aplicando, nadie mejor que el secretario de Economía y Hacienda para que nos pueda explicar por dónde van los tiros".

Además, Pérez Cebrián se ha referido a las últimas medidas propuestas por el Gobierno central, entre ellas la de que los Ayuntamientos no podrán endeudarse a partir de 2011. Según ha dicho, "no sólo afectarán a los Ayuntamientos" porque "cualquier medida fiscal nos afecta a todos, porque eso significa que no podrán liquidar algunos trabajos que ya estuvieran realizados".

En cuanto al contenido de las jornadas, el director general de Caja Rural ha señalado que participará el director general de Promoción Economía del Gobierno de Aragón, Francisco Querol, que "hablará de todas las subvenciones y apoyos del Gobierno de Aragón a los empresarios, para que sepan por dónde realizar inversiones nuevas o cómo fortalecer un proyecto".

Por su parte, el economista jefe de Intermoney, José Carlos Díez, hablará de 'La Pyme española ante una recuperación incipiente'. Un representante del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), presentará el 'Programa de ayudas a la exportación para las Pymes'. Elena Aranda, del departamento de Mediación y Política Económica del ICO, abordará las 'Líneas ICO- Pymes. Un apunte sobre los microcréditos'.

También tendrá lugar una mesa redonda sobre 'Nuevas propuestas de las Cooperativas de Crédito para la financiación de las Pymes y oportunidades en Internet'. En ella intervendrán, el propio Pérez Cebrián, así como el director del Banco Cooperativo Español, Javier Petit, y el director de Rural Servicios Informáticos, Carlos Moradell.

La clausura de las jornadas correrá a cargo del director general de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera.