Alumnos y padres del Manuela Malasaña 'se volverán naranjas' para pedir un gimnasio

25/05/2010 - 16:07

Alumnos y padres del colegio Manuela Malasaña de Fuenlabrada 'se volverán naranjas' mañana para pedir a la Comunidad de Madrid la construcción de un Gimnasio comprometido en este centro educativo.

FUENLABRADA, 25 (EUROPA PRESS)

Según el AMPA del centro, padres, madres y alumnos se vestirán de este color en una jornada reivindicativa que servirá para mostrar su disconformidad con "la no construcción de un gimnasio que los alumnos de este centro llevan esperando desde hace dos años".

"Dicha construcción se publicó el 3 de agosto del 2009 en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, la convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras con un presupuesto base de licitación era de 986.217,47 euros", explicaron los padres a través de un comunicado.

Los padres denunciaron que "la no construcción de dicho gimnasio supone que un alumnado de aproximadamente 250 niños en edades escolares comprendidas entre los 3 y 6 años no puedan realizar con espacio físico suficiente sus clases de psicomotricidad; es decir, el avance perfecto del desarrollo evolutivo del cuerpo, destreza, movilidad, lateralidad, etc.".

Según ellos, está situación provocará también que los niños que pasen a Primaria el próximo curso escolar no podrán desarrollar las clases de Educación Física en las mismas condiciones que el resto de alumnos de otros colegios.