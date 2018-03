Conde-Pumpido critica que de manera "irresponsable" se impute al Ministerio Público una intencionalidad ajena al Derecho

El nuevo fiscal jefe de Cuenca apuesta por la agilización de los trámites judiciales a través de las nuevas tecnologías

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, presidió hoy la toma de posesión del nuevo Fiscal Jefe de la Audiencia provincial de Cuenca, José Ernesto Fernández Pinós, donde defendió la "autonomía orgánica y funcional" del Ministerio Público y criticó que "de manera indocumentada e irresponsable", se impute a la acción del Ministerio Público "una intencionalidad ajena a la estricta aplicación del Derecho".

En su intervención en la toma de posesión del nuevo Fiscal Jefe de Cuenca, Conde-Pumpido destacó que el principio de dependencia jerárquica constituye una de las claves fundamentales para que la Fiscalía ofrezca "un servicio público acorde a la misión que le da la Constitución" le atribuye.

Asimismo, remarcó que la Fiscalía actúa mediante órganos propios y valoró la "unidad de actuación" que constituye uno de los ejes fundamentales "de la seguridad jurídica y la garantía de igualdad de los ciudadanos".

El Fiscal General aseveró además, que la "unidad de actuación" no se "identifica en modo alguno, en contra de una percepción tan generalizada como radicalmente errónea, con una especie de sujeción monolítica de los fiscales a sus superiores jerárquicos, "no con la absurda, aunque no menos extendida, idea de que el Fiscal General del Estado conoce y decide prácticamente todo lo que hacen todos los fiscales".

Por todo esto, señaló, se trabaja para reforzar la organización para conseguir una mayor especialización y una "redefinición del mapa territorial del Ministerio Público" que se adapte al Estado de las Autonomías y a los cambios demográficos y sociales del país.

En este punto, ensalzó la figura del Fiscal Jefe Provincial que, dijo, "se asemeja a una bóveda que, dentro de su ámbito territorial, sostiene la interacción de todas las fuerzas del arco de la realidad social y del funcionamiento de la propia Fiscalía". Insistió en que el Fiscal Provincial es "un observador inmediato de la realidad" y "la vista y el oído del Ministerio Fiscal".

Así, aseguró "hacen falta personas como José Ernesto Fernández Pinós, nuevo Fiscal Jefe de Cuenca, de quien afirmó "ha acreditado a lo largo de más de veinte años un grado de excelencia técnica intachable". Por último, ensalzó la inteligencia y modestia de Fernández Pinós y aseguró que encarna "la gente buena de esta buena tierra". Agradeció al nuevo Fiscal Jefe de Cuenca que haya aceptado esta responsabilidad.

FISCAL JEFE

El nuevo Fiscal Jefe de Cuenca, José Ernesto Fernández Pinós, afirmó en su discurso de toma de posesión que sus principales objetivos son a partir de ahora, mejorar la organización de la Fiscalía provincial, a pesar, dijo, de los pocos recursos y comprobar la realidad de la Fiscalía conquense y de todos los juzgados de la provincia para conseguir un mejor funcionamiento de los mismos.

Asimismo, apostó por la agilización de los trámites judiciales a través de las nuevas tecnologías y remarcó las necesidades especiales de la provincia de Cuenca ya que, recordó, cuenta con una importante extensión geográfica, poco poblada y sólo dispone de cuatro partidos judiciales. A pesar de esto, insistió, los conquenses tienen el mismo derecho que el resto de españoles a exigir una buena atención judicial y diligencia en la resolución de sus trámites.

Fernández Pinós lamentó que se cuestionen las decisiones judiciales, criticó la falta de consenso político en el país y aseguró: "algo estamos haciendo mal". Por último, aseguró asumir el nuevo cargo "con ilusión", explicó que deseaba volver a Cuenca, su ciudad natal, y apuntó que comenzará por analizar los medios de que dispone para posteriormente trazar las líneas de trabajo.

José Ernesto Fernández Pinós trabajó durante los últimos 20 años en la fiscalía provincial de Barcelona. Es miembro del grupo especial contra la delincuencia informática de la Fiscalía General del Estado y supervisa y coordina la actuación del Ministerio Fiscal en todo el país, en relación con la delincuencia informática.

INFRAESTRUCTURAS

El Fiscal Superior de Castilla la Mancha, José Martínez Jiménez, anunció además que el nuevo Palacio de Justicia de Cuenca estará operativo a finales de este año o principios de 2011. En declaraciones a los medios, confirmó también que Cuenca será la novena ciudad española, la segunda de Castilla-La Mancha junto con Ciudad Real, en la que se implante la nueva Oficina Judicial.

En este punto, destacó que el nuevo fiscal tiene "perfil de fiscal moderno, acostumbrado a las nuevas tecnologías, y la justicia en Cuenca tiene todos los elementos para incorporarse con éxito a este proceso de modernización", dentro del programa del Ministerio de Justicia que implanta la Oficina Judicial.

Asimismo, recordó que uno de los problemas de la Fiscalía de Cuenca ha sido "el elevado número de plazas vacantes", y destacó que ya se ha cubierto "la más importante y esperamos que en los próximos meses, concretamente a principios de verano, lleguen nuevos fiscales que cubran todas las plazas que ahora mismo están vacantes".