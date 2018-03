El Govern "no tiene ningún problema" en que el Parlament lo investigue todo

25/05/2010 - 16:25

La consellera de Trabajo, Mar Serna, aseguró hoy que el Govern "no tiene ningún problema" en que en el Parlament se constituya una comisión de investigación sobre el presunto desvío de fondos del Palau de la Música Catalana a CDC y entidades vinculadas al partido durante la gestión de la institución por parte de Fèlix Millet.

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

Serna lo dijo en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, al preguntársele sobre cómo valora el Govern que se constituya una comisión parlamentaria al respecto, y sobre las palabras del líder de CiU, Artur Mas, quien dijo que también debería crearse una comisión sobre los casos 'Pretoria' de presunta corrupción urbanística y los informes encargados a terceros por parte del Govern.

Serna dejó claro que el Govern no tiene reparos en que se indague en el 'caso Pretoria', ya que las conversaciones que mantuvieron dos de sus imputados, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, con miembros del Govern no tuvieron ningún tipo de consecuencia favorable a los intereses de ambos empresarios y ex altos cargos de la Generalitat en los primeros gobiernos de Jordi Pujol.

"El Govern tiene que respetar los acuerdos parlamentarios y no los debe valorar ni en positivo ni en negativo" respetando así la separación de poderes, aseguró Serna, quien evitó dar mayores concreciones sobre el posicionamiento del Ejecutivo catalán, ya que la constitución de la comisión se produjo una vez la reunión semanal de los miembros del Govern ya había acabado.

También expresó en nombre del Govern el deseo de que el juez que lleva el 'caso Millet' lo lleve "de la forma más rápida y cuidada posible".